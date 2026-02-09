Τραγικές είναι οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην Ελευσίνα, όταν η κόρη πάτησε τη μητέρα της στην προσπάθεια να παρκάρει το όχημά της.

Η τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου της Ελευσίνας, όταν η 44χρονη, μαζί με την 71χρονη, επέστρεψε από το σχολείο όπου είχε πάρει τα παιδιά της.

Σύμφωνα με το Star, η γυναίκα προσπάθησε να παρκάρει, ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες. Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και κάνοντας όπισθεν εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και σε ένα δέντρο.

Γείτονες ακούγοντας τις κραυγές έσπευσαν να βοηθήσουν και ορισμένοι με πετσέτες προσπάθησαν να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και δυστυχώς κατέληξε λίγο αργότερα.

«Έκλαιγαν και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια» δήλωσε περίοικος στην κάμερα του Star.

Μάλιστα, η ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των εγγονιών της άτυχης γυναίκας.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.