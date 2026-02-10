Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε την Τρίτη ότι προχθές γλίτωσε από απόπειρα δολοφονίας ενώ μεταβαίνοντας με ελικόπτερο στην περιοχή Κόρντομπα.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση, ο Πέτρο εξήγησε ότι το ελικόπτερο που τον μετέφερε δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, στην επαρχία της Κόρντομπα, στα παράλια της Καραϊβικής, επειδή η ομάδα ασφαλείας του φοβόταν ότι θα δεχόταν πυροβολισμούς.

«Ανοιχτήκαμε στη θάλασσα επί τέσσερις ώρες και έφτασα εκεί όπου δεν προβλεπόταν, φεύγοντας για να μην με σκοτώσουν», υποστήριξε.

Ο αριστερός πρόεδρος, που κυβερνά την Κολομβία από το 2022, λέει εδώ και μήνες ότι ένοπλα δίκτυα εμπόρων ναρκωτικών τον έχουν βάλει στο στόχαστρο.

Ο Πέτρο ανακοίνωσε επίσης στους υπουργούς ότι η ιθαγενής γερουσιάστρια Αϊντα Κιλκουέ απήχθη από μια ζώνη όπου δρουν αντάρτες, στη νοτιοδυτική Κολομβία. Η 53χρονη πολιτικός απήχθη από την περιφέρεια της Κάουκα, μια περιοχή όπου παράγεται κόκα και ελέγχεται από αποσχισθέντα μέλη της πρώην αντάρτικης οργάνωσης FARC. «Ελπίζω ότι θα βρεθεί σύντομα μια λύση (…) διαφορετικά, θα έχει ξεπεραστεί μια κόκκινη γραμμή», είπε ο πρόεδρος.