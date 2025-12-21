Παράσταση για έναν ρόλο έδωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το μεσημέρι της Κυριακής (21/12) στο εορταστικό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μπροστά σε 7.500 φίλους του μπάσκετ.

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 41 πόντους, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» σε νίκη με 100-86 απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Με αυτόν τον τρόπο, τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα, σε μια ημέρα που συνδυάστηκε και με το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Θετικό αποτύπωμα άφησε και ο νεοαποκτηθείς γκαρντ Μόντε Μόρις, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους (1/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 22’17’’ συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα, ο Άλεκ Πίτερς πρόσθεσε 16 πόντους, ενώ ο Ντόντα Χολ σημείωσε 10.

Με τους Γουόκαπ και Φουρνιέ να μένουν εκτός για λόγους ξεκούρασης, τον Γουόρντ να συνεχίζει εκτός δράσης και τον Βεζένκοβ να αντιμετωπίζει κάκωση στο άκρο πόδι, ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με αρχική πεντάδα τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοβ.

Ο Πίτερς ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός στο ξεκίνημα, σημειώνοντας 11 από τους 27 πόντους της ομάδας του στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ στα 2’21’’ πριν από τη λήξη της περιόδου πέρασε στο παρκέ και ο Μόρις.

Το πρώτο του καλάθι ο νεοφερμένος γκαρντ το πέτυχε στο 14’, με τρίποντο έπειτα από ασίστ του Νετζήπογλου, μειώνοντας σε 32-33 και κόβοντας τον ρυθμό του Κολοσσού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε βρει μομέντουμ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 47-45 (20’), με τον Ντόρσεϊ να είναι πρώτος σκόρερ με 14 πόντους.

Στο δεύτερο μέρος συνέχισε ακριβώς από εκεί που σταμάτησε. Με τρία συνεχόμενα τρίποντα στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, διαμόρφωσε το 56-45 στο 21’20”. Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς πέτυχε 21 (!) από τους συνολικά 32 πόντους του Ολυμπιακού στο τρίτο δεκάλεπτο, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε προσωπικό του σόου.