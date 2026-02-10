Οι γροθιές έπεφταν σαν βροχή μετά από ένα σκληρό φάουλ στον αγώνα μεταξύ των Pistons και των Hornets, το οποίο οδήγησε σε χάος και αρκετές αποβολές. Ο άγριος καβγάς έλαβε χώρα χθες σε έναν αγώνα μπάσκετ που κατέληξε σε ήττα για τους Hornets, με σκορ 110-104.

Η αφορμή για τον καβγά ήταν μία φάση που εκτυλίχθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα στο Spectrum Center στο Charlotte, όταν ο επιθετικός των Hornets, Moussa Diabaté, έκανε φάουλ στον σέντερ των Pistons, Jalen Duren, την ώρα που ο δεύτερος προσπαθούσε να σουτάρει. Όταν το φάουλ καταλογίστηκε από τους διαιτητές, οι δύο εμπλεκόμενοι παίκτες πιάστηκαν στα χέρια, με τον Duren να χτυπά τον Diabaté στο πρόσωπο.

Ο Diabaté, όπως φαίνεται στο βίντεο, προσπάθησε να ανταποδώσει χτυπώντας τον Duren, την ώρα που παίκτες, προπονητές και διαιτητές προσπαθούσαν να πάρουν τον έλεγχο της κατάστασης. Ο Diabaté κατάφερε να απελευθερωθεί αφού συγκρατήθηκε για λίγο και προσπάθησε να κυνηγήσει τον Duren για δεύτερη φορά, αλλά συγκρατήθηκε ξανά κοντά στις θέσεις του γηπέδου. Και ενώ η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στον Diabaté και στην κατευναστική του στάση, ο Μάιλς Μπρίτζες επιτέθηκε στον Duren, πυροδοτώντας έναν ακόμη γύρο «κλωτσοπατινάδας», γεγονός που οδήγησε τον Ισαΐα Στιούαρτ – ο οποίος δεν ήταν ντυμένος για τον αγώνα – να τρέξει από τον πάγκο του Ντιτρόιτ για να αντιμετωπίσει τον Μπρίτζες.

Προπονητές, παίκτες και διαιτητές κατέβαλαν στη συνέχεια υπεράνθρωπες προσπάθειες για να χωρίσουν αυτούς τους δύο. Οι Diabaté, Μπρίτζες, Ντούρεν και Στιούαρτ αποβλήθηκαν από τον αγώνα και οι υπεύθυνοι του NBA θα εξετάσουν τώρα τι ακριβώς συνέβη και θα λάβουν τα όποια πειθαρχικά μέτρα κρίνουν απαραίτητα. Τη στιγμή του καβγά, οι Pistons προηγούνταν 70-62 επί των Hornets.

Τα πράγματα συνέχισαν να είναι τεταμένα κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς ο προπονητής των Hornets, Τσαρλς Λι, αποβλήθηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Λι δεν κατάφερε να συγκρατήσει την έντασή του και συνέχισε να φωνάζει στους διαιτητές για ένα επιθετικό φάουλ που καταλογίστηκε στον Γκραντ Γουίλιαμς.

Στο τέλος, έφυγε από το γήπεδο υπό τα δυνατά χειροκροτήματα των οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Δείτε το βίντεο: