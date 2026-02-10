Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης, στις 22:05 τοπική ώρα (23:05 ώρα Ελλάδας), σε περιοχή κοντά στα σύνορα Βόρειας Μακεδονίας και Κοσόβου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα βόρεια του Τετόβου στη Βόρεια Μακεδονία ή 23 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πρίζρεν στο Κόσοβο. Το αρχικό εκτιμώμενο εστιακό βάθος ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο βορειοδυτικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, ειδικά γύρω από το Τέτοβο, καθώς και στο νότιο Κόσοβο και στο βορειοανατολικό τμήμα της Αλβανίας.

#Earthquake 23 km E of #Prizren (#Kosovo) 8 min ago (local time 22:05:28). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.