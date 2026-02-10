Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η νέα κινηματογραφική μεταφορά του Ανεμοδαρμένα Ύψη από την Έμεραλντ Φένελ, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία της. Η ταινία, με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι, έχει διχάσει βαθιά τους κριτικούς, με ορισμένους να τη χαρακτηρίζουν «εντυπωσιακά κακή» και άλλους να τη θεωρούν «σκοτεινά ρομαντική και τολμηρή», όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Πολλές κριτικές κινούνται στο ένα και δύο αστέρια, με αιχμηρά σχόλια για τις «χυδαίες, εξαντλητικές σεξουαλικές σκηνές που ξεχειλώνουν την υπομονή του θεατή». Οι Times κάνουν λόγο για μια «αυτοϋπονομευόμενη» ταινία, ενώ ο Χίθκλιφ του Ελόρντι περιγράφεται ως ένας χαρακτήρας «τοποθετημένος άχαρα μπροστά στην κάμερα». Η Κάθι της Ρόμπι, από την άλλη, λέγεται ότι «συνδυάζει Barbie και BDSM», σχόλιο που παραπέμπει τόσο στον εμβληματικό ρόλο της ηθοποιού στο Barbie όσο και στη σεξουαλικοποιημένη προσέγγιση της ταινίας.

Ο Guardian μιλά για μια «συναισθηματικά κενή, επιφανειακά ερωτική αποτυχία» που σπαταλά το ταλέντο των πρωταγωνιστών της, ενώ η Independent χαρακτηρίζει τις ερμηνείες «σχεδόν παντομιμικές», με έναν Χίθκλιφ που θυμίζει «ρομαντική ψευδαίσθηση τύπου Mills & Boon». Παρόμοια στάση κράτησαν και άλλες εφημερίδες, που σημείωσαν ότι η ταινία αποτυγχάνει να αποδώσει την πολυπλοκότητα του εμβληματικού γοτθικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ.

Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι αντιδράσεις αρνητικές. Η Daily Telegraph ξεχώρισε με πέντε αστέρια, περιγράφοντας την ταινία ως «λουσμένη στην υπερβολή, αισθησιακή και άγρια», ενώ το BBC επαίνεσε το φιλμ ως «λαμπερά προκλητικό, μελό και συχνά σαγηνευτικά ρομαντικό». Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, η Φένελ δημιούργησε «μια εμμονική ταινία», εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στη θυελλώδη σχέση της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ.

Η ίδια η σκηνοθέτιδα έχει ξεκαθαρίσει ότι η ταινία δεν αποτελεί πιστή μεταφορά του βιβλίου. Έχει παραδεχτεί ότι απλοποίησε την πλοκή, αφαιρώντας χαρακτήρες και υποϊστορίες, επιλογή που πυροδότησε επιπλέον αντιδράσεις.

‘Wuthering Heights’ director Emerald Fennell responds to controversy over casting Jacob Elordi, whose character in the book is a person of color:



“I think the thing is everyone who loves this book has such a personal connection to it and so you can only ever kind of make the… pic.twitter.com/vFCBhEEIqY — Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 29, 2026

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Φένελ υποστήριξε ότι το βιβλίο την είχε «συνταράξει» από την εφηβεία της και ότι το εγχείρημα ήταν «πράξη ακραίου μαζοχισμού». «Υπάρχει έντονο σαδομαζοχιστικό στοιχείο στο έργο. Δεν είναι τυχαίο ότι σόκαρε τόσο βαθιά τους αναγνώστες του», είπε, εξηγώντας γιατί επέλεξε μια τόσο τολμηρή κινηματογραφική προσέγγιση.

Το αν το νέο Ανεμοδαρμένα Ύψη θα μείνει στην ιστορία ως μια προκλητική επανερμηνεία ή ως μια ατυχής παραμόρφωση ενός λογοτεχνικού αριστουργήματος, μένει να κριθεί από το κοινό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ταινία κατάφερε ήδη αυτό που λίγες διασκευές πετυχαίνουν: να προκαλέσει έντονες συζητήσεις πριν καν βγει στις αίθουσες.