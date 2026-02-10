Παρέμβαση για όσα υποστήριξε η Ελένη Καραγεωργοπούλου σχετικά με τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι στον Νίκο Δένδια έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές αυτές βαριές και συκοφαντικές.

«Εγώ αν έλεγε η κ. Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάδης, θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Θεωρώ για τον συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια, ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κ. Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια – Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, δεν το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κ. Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Καραγεωργοπούλου αποχώρησε πρόσφατα από την Πλεύση Ελευθερίας, αφήνοντας αιχμές για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στις δημόσιες τοποθετήσεις της έκανε λόγο για «διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες», επισημαίνοντας ότι στο εσωτερικό του κόμματος λειτουργούσε ένα «φίλτρο» που, όπως είπε, περιόριζε την ελεύθερη έκφρασή της.

«Αυτό είναι ένα κομμάτι του παζλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει περιορισμούς που συνοδεύονται από συμπεριφορές με έντονη αυτοαναφορικότητα ή με τις φιλοφρονήσεις σε ανώτερους υπουργούς της ΝΔ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συνδέοντας το θέμα με τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς ο συνδικαλιστής προερχόταν από τον χώρο του κόμματος.

Κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για πολιτική σκοπιμότητα και απουσία «γενναιοψυχίας», εκτιμώντας ότι αξιοποίησε την υπόθεση για να πλήξει πολιτικά ένα παλαιό στέλεχος της παράταξής του.

Ο υπουργός Υγείας ανέβασε περαιτέρω τους τόνους κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Βρήκε ευκαιρία τώρα ο άλλος που μισούσε τον Παναγόπουλο και τον βρήκε μπόσικο και πήγε να τον φάει. Και αυτός θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και θέλει να σώσει εσάς. Αυτά μου προκαλούν απέχθεια… δείξε ρε μια γενναιότητα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 50 χρόνια είναι, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είσαι… τι να πω ρε παιδί μου, δεν έχει λίγο πολιτική λίγο γενναιοψυχία».

«Αν ο κ. Ανδρουλάκης θεωρούσε τον Παναγόπουλο κλέφτη, γιατί τον είχε πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον στήριζε;», αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο ο Άδωνις Γεωργιάδης.