Μια Βρετανίδα φοιτήτρια που πέρασε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του πατέρα της στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πατέρα της λίγο πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής στη Βρετανία.

Οι αρχές διέταξαν έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, για να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες δολοφονήθηκε η 23χρονη Λούσι Χάρισον από το Γουόρινγκτον του Τσέσαϊρ στο σπίτι του πατέρα της, Κρις, στο Πρόσπερ του Τέξας, στις 10 Ιανουαρίου 2025. Η αρχική έκθεση της αστυνομίας διαπίστωσε ότι η Λούσι πέθανε από τραύμα που προκλήθηκε από πυροβολισμό στο στήθος, όταν «πυροβολήθηκε από άλλο άτομο» από «κοντινή απόσταση». Η τοπική αστυνομία διερεύνησε τον θάνατό της αρχικά ως περίπτωση «ανθρωποκτονίας εξ αμελείας». Αλλά όταν το δικαστήριο αξιολόγησε τα αποδεικτικά στοιχεία, τον Ιούνιο του περασμένου έτους, έκρινε ότι κανείς δεν πρέπει να διωχθεί. Η μητέρα της, Τζέιν Κόουτς, περιέγραψε την απόφαση του δικαστηρίου ως «αινιγματική» και «παράλογη».

Σήμερα, σε νέα έρευνα που διενεργήθηκε για τον θάνατό της, αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ότι η Λούσι πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πατέρα της σε υπνοδωμάτιο του ακινήτου του και ότι κανείς άλλος δεν ήταν παρών. Επίσης, οι αρχές δήλωσαν ότι ο πατέρας είχε ιστορικό αλκοολισμού και έθεσαν ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσής του στη χρήση πυροβόλων όπλων. Επίσης ερευνάται αν γνώριζε ότι το όπλο ήταν γεμάτο με σφαίρες. Οι συνθήκες θανάτου της Λούσι ήρθαν στην επιφάνεια όταν μία δικηγόρος που παρουσίασε τα επιχειρήματά της στο δικαστήριο εκ μέρους της μητέρας της Λούσι, είπε ότι ο πατέρας ήταν αυτός που πυροβόλησε την κόρη του και ότι αυτός ήταν το μόνο άτομο στην κρεβατοκάμαρα όπου συνέβη το τραγικό συμβάν.

Υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα του πατέρα με το αλκοόλ έχουν σχέση με τα όσα συνέβησαν εκείνη τη μοιραία μέρα, η δικηγόρος είπε στον ιατροδικαστή: «Θα πρέπει να εξετάσετε τα γεγονότα που εξηγούν το πώς βρέθηκε η Λούσι στο δωμάτιο και αν είχε καταναλωθεί αλκοόλ». Η ιατροδικαστής είπε ότι ο πατέρας είχε «πει ψέματα» στην αστυνομία στο Τέξας για το πρόβλημα αλκοολισμού που αντιμετώπιζε. Η μητέρα της και ο φίλος της κόρης, Λούσι, Σαμ Λίτλερ, ο οποίος τη συνόδευσε στο τραγικό ταξίδι στο Τέξας, άκουγαν σιωπηλοί καθώς οι δικηγόροι παρουσίαζαν τα επιχειρήματά τους. Οι δυο τους αναμένεται να καταθέσουν αργότερα σήμερα.

Το ιστορικό ενός αδιανόητου θανάτου

Η αδικοχαμένη Λούσι είχε πάει στο Τέξας μαζί με τον φίλο της, για να επισκεφθεί τον πατέρα της, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ο οποίος πιστεύεται ότι είχε φτιάξει τη δική του οικογένεια στο Σάουθπορτ. Την ημέρα που έπεσε νεκρή, επρόκειτο να πετάξει πίσω στο Μάντσεστερ με τον φίλο της. Μια αστυνομική έκθεση εκείνη την εποχή αποκάλυψε ότι υπήρχαν πέντε μάρτυρες του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών. Το έγγραφο της έκθεσης ανέφερε ότι είχε εντοπιστεί ένας «ύποπτος» στην υπόθεση. Αλλά το Αστυνομικό Τμήμα του Πρόσπερ δήλωσε αργότερα ότι η υπόθεση είχε εξεταστεί από τα δικαστήρια των ΗΠΑ «χωρίς να γίνει καμία δίωξη». Μιλώντας εκείνη την περίοδο, η μητέρα της Λούσι δήλωσε: «Παρόλο που προσπαθήσαμε πολύ να προετοιμαστούμε για αυτή τη στιγμή, το αποτέλεσμα της «μη δίωξης» είναι ένα βάναυσο αποτέλεσμα που πρέπει να αποδεχτούμε. Είναι αινιγματικό και ακατανόητο για εμάς, τις οικογένειές μας και τους φίλους μας, ότι δεν υπάρχει καμία απόδοση ευθυνών για ό,τι συνέβη στην κόρη μου». Ευχαρίστησε επίσης όσους την στήριξαν και είπε ότι ελπίζει να συνεργαστεί με οργανώσεις στο Τέξας που εργάζονται για την πρόληψη των θανάτων από όπλα, θέμα για το οποίο λέει ότι η Λούσι θα ήταν «έντονη υποστηρίκτρια».

Η 23χρονη Λούσι Χάρισον

Μια έκθεση αυτοψίας από τον Τσέστερ Γκουίν, βοηθό ιατροδικαστή της κομητείας Κόλιν, διαπίστωσε ότι η Λούσι πέθανε ως αποτέλεσμα ενός μόνο τραύματος που προήλθε από πυροβολισμό που εκτοξεύτηκε από άλλο άτομο. Η έκθεση επιβεβαίωσε επίσης ότι η Λούσι βρέθηκε αρνητική σε αλκοόλ και ναρκωτικά. Λίγες ώρες πριν πυροβοληθεί, πόζαρε για φωτογραφίες στο χιόνι. Ένα αφιέρωμα από τη μητέρα και τον φίλο της Λούσι, που δημοσιεύθηκε από την αστυνομία του Τσέσαϊρ, ανέφερε: «Η Λούσι ήταν η ζωή προσωποποιημένη. Ζούσε τη ζωή της έντονα και άφοβα, χωρίς να φοβάται να νιώσει όλα όσα είχε να της προσφέρει. Η Λούσι είχε τεράστια ικανότητα να αγαπά και να αγαπιέται».

«Λάτρευε τα ταξίδια και την εμπειρία νέων τόπων και πολιτισμών, αλλά ταυτόχρονα, δεν αγαπούσε τίποτα περισσότερο από το να κουλουριάζεται με τις πιτζάμες της και τα κεριά της αναμμένα στο σπίτι. Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι από την απώλεια της όμορφης, πανέμορφης Λούσι μας».

Η κηδεία της Λούσι πραγματοποιήθηκε στην ενοριακή εκκλησία του Αγίου Έλφιν στο Γουόρινγκτον στις 24 Φεβρουαρίου πέρυσι. Παρόντες στην κηδεία ήταν 400 άτομα. «Στην κηδεία της Λούσι, το μήνυμά μου προς τους ανθρώπους ήταν να συνεχίσουν να ζουν τη ζωή τους με πάθος και άφοβα όπως η Λούσι», δήλωσε η μητέρα της. Η έρευνα συνεχίζεται, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.