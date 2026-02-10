Οι αρχές της Καταλονίας έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα μετά από καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας, η οποία φέρεται να υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον αδελφό του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα και νυν παίκτη της Μονακό, Άνσου Φάτι, όπως αναφέρουν το ισπανικό μέσο ενημέρωσης «ABC» και η ολλανδική εφημερίδα «De Telegraaf».

Η Ολλανδή γυναίκα φέρεται να είχε διασκεδάσει μαζί με τον Φατίνιο Τζούνιορ, όπως είναι γνωστός ο αδερφός, και μια ομάδα φίλων στο νυχτερινό κέντρο Shoko στην ισπανική πόλη. Σύμφωνα με κάποια μέσα, ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν επίσης παρών, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Μετά από κάποιο διάστημα, η παρέα αποχώρησε από το νυχτερινό κέντρο.

Η φερόμενη κακοποίηση φέρεται να συνέβη στη συνέχεια τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ. Το σπίτι βρίσκεται στη συνοικία Esplugues de Llobregat, στα περίχωρα της Βαρκελώνης. Υπάρχουν όμως και πηγές που αρνούνται ότι η σεξουαλική κακοποίηση έλαβε χώρα εκεί.

Πηγές της αστυνομίας, σύμφωνα με το ABC, επιβεβαίωσαν ότι το θύμα είναι μια νεαρή γυναίκα από τη χώρα μας. Φέρεται να ξύπνησε ξαφνικά γυμνή, με τον Φατίνιο Τζούνιορ δίπλα της. Η γυναίκα δήλωσε στην αστυνομία ότι υποψιάζεται πως έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όμως, τέτοιες εξετάσεις σπάνια μπορούν να επιβεβαιώσουν χρήση ναρκωτικών, καθώς οι ουσίες συνήθως απομακρύνονται από τον οργανισμό μέσα σε λίγες ώρες.

Μετά την αναφορά από το φερόμενο θύμα, η καταλανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το υποτιθέμενο σεξουαλικό αδίκημα, αν και η γυναίκα δεν έχει ακόμη υποβάλει επίσημη καταγγελία. Αυτό αναμένεται να γίνει στο μέλλον. Στην πρώτη αστυνομική έκθεση αναφέρεται επίσης ότι το θύμα δήλωσε πως δέχτηκε χτυπήματα από τον Φατίνιο Τζούνιορ.

Ανάλογα με την πρόοδο της έρευνας και αν η γυναίκα υποβάλει τελικά καταγγελία, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στην Κεντρική Μονάδα Σεξουαλικής Κακοποίησης (UCAS) των Mossos d’Esquadra.

Η αστυνομική μονάδα δήλωσε στην εφημερίδα De Telegraaf ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τίποτα από όσα υποστηρίζονται. «Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα», ανέφερε ένας εκπρόσωπος. «Γνωρίζουμε τι έχει γραφτεί, θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη και συλλέγουμε πληροφορίες γι’ αυτό. Δεν υπάρχει επίσημη έρευνα σε εξέλιξη. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για Ολλανδή γυναίκα. Ούτε μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα των εμπλεκόμενων».

Τι δήλωση η πλευρά του Φάτι

Σε δήλωση που στάλθηκε στο ABC από το περιβάλλον του Μπράιμα Φάτι – όπως είναι το πραγματικό όνομα του αδερφού – αρνούνται «κατηγορηματικά και χωρίς αμφιβολία την πραγματοποίηση οποιουδήποτε από τα περιγραφόμενα γεγονότα» και τονίζουν ότι «δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα».

Όσοι βρίσκονται κοντά στον αδερφό του Άνσου Φάτι εκφράζουν τη λύπη τους για όσα περιγράφουν ως «παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην τιμή και της αρχής της αθωότητας, με προσωπική και κοινωνική ζημία που είναι δύσκολο να αποκατασταθεί».