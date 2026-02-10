Προφυλακίστηκε ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται ότι κατασκόπευε υπέρ της Κίνας.

Η πολύωρη απολογία του που ξεκίνησε στις 10 το πρωί στο Αεροδικείο ολοκληρώθηκε, με τους δικηγόρους του να τονίζουν ότι «ένιωσε ανακουφισμένος από τη σύλληψή του».

Σύμφωνα με το OPEN, ο σμήναρχος φέρεται να έλαβε 25.000 ευρώ για τις πληροφορίες που διέρρεε στο Πεκίνο, ενώ ισχυρίστηκε ότι Κινέζοι τον προειδοποίησαν να μην μιλήσει, απειλώντας ακόμη και τη ζωή της κόρης του.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι έδωσε ονόματα.

Οι δικηγόροι του σε δηλώσεις που έκαναν, ανέφεραν ότι ο 54χρονος ζήτησε τόσο να προφυλακιστεί, όσο και να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική Δικαιοσύνη, ενώ παραδέχτηκε και τα πάντα, «χωρίς υπερβολές».

Σημειώνεται, ότι ο σμήναρχος πήρε τον δρόμο για τις φυλακές στην Κόρινθο.

Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε την ενοχή του για την κατασκοπία υπέρ της Κίνας και κατονόμασε τον Κινέζο σύνδεσμο του, γνωστό ως «Στίβεν», την ύπαρξη του οποίου γνωρίζει εδώ και καιρό η CIA, σύμφωνα με το Mega. Επίσης, φέρεται να υπέδειξε και δύο απόστρατους του ελληνικού στρατού, οι οποίοι ήδη ελέγχονται από τις μυστικές υπηρεσίες.

Ο 54χρονος υποστήριξε ότι όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση σε ιστότοπος κοινωνικού δικτύου με επαγγελματικά προφίλ. Ο λόγος που το έκανε ήταν πως ήθελε να ενισχύσει το εισόδημά του ενόψει της αποστρατείας του και η κρούση, που όπως είπε δέχτηκε από Μαλαισιανή εταιρεία, έμοιαζε ευκαιρία η εταιρεία συμβουλών.

Όπως παρουσιαζόταν, ζήτησε μια Γεωπολιτική ανάλυση ήταν η αρχή συνεργασία και τα συμπληρώματα στο μισθό ήταν περί τα 500 ευρώ για γεωπολιτικές αναλύσεις, αφήνοντας να εννοηθεί πως ίσως δέχτηκε πιέσεις ή και απειλές. Στην συνέχεια οι αμοιβές πήγαν στα 5000 το μήνα για τεχνικά χαρακτηριστικά κρίσιμων συστημάτων. Σύμφωνα με τον σμήναρχο, όταν κατάλαβε τι γινόταν ήταν αργά, το 2025 έγινε και η συνάντηση στον Πειραιά σε γνωστό εστιατόρια παρουσία της μυστηριώδους γυναίκας.

Η γυναίκα

Μια μυστηριώδης γυναίκα κινούσε τα νήματα. Ήταν ψηλά στην κατασκοπευτική πυραμίδα. Παρούσα σε συναντήσεις του σμήναρχου στην Αθήνα με την πηγή του στην Κίνα.

Γεγονός που απαθανατίζεται σε υλικό της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών. Η έρευνα της ΕΥΠ και του Γενικού επιτελείου Εθνικής Άμυνας εστιάζει στους απόστρατους που έχουν σχέσεις εργασίας με την Κίνα και διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με παρόμοιους συνδέσμους, σαν αυτούς που επικοινωνούσε ο αξιωματικός της αεροπορίας.

Οι πληροφορίες και η χρήση

Ο συγκεκριμένος είχε κάποιες εμμονές. Ήθελε να γνωρίζει τεχνικά χαρακτηριστικά. Προσπαθούσε να μάθει ότι περισσότερο μπορεί αναφορικά με τα λογισμικά και να έχει κώδικες πρόσβασης.

Οι Κινέζοι αντιγράφουν δυτικά όπλα, δυτικά αντικείμενα και κάνουν δική τους παραγωγή, αυτό θέλουν να κάνουν.

Κομβικό πρόσωπο και ο «Στίβεν». Είναι το όνομα του Κινέζου πράκτορα. Έτσι τον αποκαλούσε στις συναντήσεις τους στην Αθήνα και στο Πεκίνο αλλά και στα μηνύματα που αντάλλασσαν στις κρυπτογραφημένες συνομιλίες τους. Αλλά η ΕΥΠ έχει επιφυλάξεις αν αυτό είναι το πραγματικό του όνομα.

Η δράση

Φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και με κρυπτογραφημένο λογισμικό έστελνε τα ντοκουμέντα στο Πεκίνο. Ο Κινέζος του έδωσε τους κωδικούς του.

Είναι κωδικοί από το κινητό τηλέφωνο με το οποίο μπορούσε να διαχειριστεί το crypto wallet. Μπορούσε με αυτούς τους κωδικούς να μεταφέρει χρήματα από την Κίνα σε δικούς του λογαριασμούς.

Έτσι στην συνέχεια δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τα χρήματα. Έχει επιληφθεί και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εκείνοι έχουν και το λάπτοπ και στικάκια και το κινητό του 54χρονου αξιωματικού. Δηλαδή έγινε κατάσκοπος – βάσει του κατηγορητηρίου – για τα λεφτά.