Μεταμφιεσμένος πήγαινε στα ATM για να «σηκώσει» χρήματα ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία, ενώ είχε ταξιδέψει και κρυφά στην Κίνα, ώστε να λάβει εντολές για τις επόμενες κινήσεις του.

Πιο αναλυτικά, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο Live News πως ο σμήναρχος έκανε ανάληψη τα χρήματα μέσω ATM, συχνά μεταμφιεσμένος για να αποφύγει την αναγνώριση από κάμερες, προκειμένου να μην αφήσει ίχνη και να κρύψει την ταυτότητά του.

Επίσης, σχετικά με το ταξίδι στην Κίνα, αυτό έγινε στις αρχές του 2024. Τότε, ο σμήναρχος επισκέφθηκε το Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.

Στο Πεκίνο, συναντήθηκε με Κινέζο αξιωματούχο και μια ακόμα γυναίκα, κινεζικής καταγωγής, οπότε και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, καθορίζοντας το είδος και τον τρόπο αποστολής πληροφοριών.

Ο Κινέζος πράκτορας επισκέφθηκε αργότερα την Αθήνα για συνάντηση με τον Έλληνα αξιωματικό, ενώ φέρεται να είχε επαφές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο δίκτυο.

Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Ο 54χρονος είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες και κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας.

Μεγάλο μέρος του υλικού που θα διέρρεε αφορά ΝΑΤΟϊκά σχέδια, γεγονός που αυξάνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη Συμμαχία, κυρίως τις ΗΠΑ.

Η διαρροή στοιχείων υψηλής τεχνολογίας απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, καθώς πολλές υποδομές της άμυνας βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης. Παράλληλα, οι στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Το τελευταίο διάστημα φέρεται να αποστέλλει ηλεκτρονικά αυτά τα διαβαθμισμένα δεδομένα σε φορείς στην Κίνα.