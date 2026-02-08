Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην υπόθεση κατασκοπείας στην οποία εμπλέκεται ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, αναζητούν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνθρωπος-σκιά φέρεται να είναι γυναίκα, η οποία δεν έχει σχέση με τον στρατό.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, αλλά ο άνθρωπος-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος είχε βρεθεί τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα αυτή με τον συγκεκριμένο άνδρα. Οι αρχές ερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που πλησίασε και προσέγγισε τον σμήναρχο, αλλά και πότε και με ποιον τρόπο συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews σχετικά με το προφίλ του Κινέζου πράκτορα, το επίθετό του δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.

Την ημέρα που τα κλιμάκια της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησαν την αιφνίδια έρευνα στο γραφείο του σμήναρχου, ήταν παρών κι ένας νεαρός αξιωματικός, ο οποίος εξειδικεύεται στην ασφάλεια δικτύου από τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν εκείνος που όταν είχε εντοπιστεί το δεύτερο τηλέφωνο κατόρθωσε να ανακτήσει τα σβησμένα αρχεία του Κινέζου κατασκόπου.

Οι αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο πρόσωπο στο οποίο έστελνε τις απόρρητες πληροφορίες ο Κινέζος κατάσκοπος.