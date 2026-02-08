Στο αεροδικείο Καρέα παραμένει κρατούμενος ο 54χρονος σμήναρχος ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό δύο απόστρατους ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει τα ταξίδια του Κινέζου κατασκόπου στην Αθήνα και του ένστολου στο Πεκίνο.

Ο συλληφθείς εμφανίζεται συνεργάσιμος, παρέχοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, τη μεταβίβαση απόρρητων εγγράφων και το πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμός του.

Ο σύνδεσμος στο Πεκίνο και το τετ α τετ στην Αθήνα

Ο 54χρονος φέρεται πως έχει περιγράψει τον σύνδεσμό του ως άνδρα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, ο οποίος διαμένει στο Πεκίνο. Σύμφωνα με όσα έχει μέχρι στιγμής καταθέσει, το εν λόγω άτομο ταξίδεψε στην Αθήνα περίπου έναν χρόνο μετά την πρώτη τους επαφή, έτσι ώστε να συναντηθούν και να συζητήσουν την εξέλιξη της αποστολής που του είχε ανατεθεί.

Κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση, φέρεται να του παρέδωσε ένα κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η επικοινωνία και η διαβίβαση των απόρρητων στοιχείων. Το συγκεκριμένο κινητό εντοπίστηκε στην κατοχή του 54χρονου κατά τη σύλληψή του.

Το ταξίδι στην Κίνα και η προσέγγιση

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το 2024 ο 54χρονος είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, επικαλούμενος τη συμμετοχή του σε σεμινάρια. Ωστόσο, φέρεται να μην είχε ενημερώσει την υπηρεσία του όπως προβλέπεται δεδομένης της ιδιότητάς του ως εν ενεργεία αξιωματικός.

Στη διάρκεια του ταξιδιού αυτού φέρεται να ήρθε σε επαφή με τον σύνδεσμό του, ο οποίος αρχικά του συστήθηκε ως επιχειρηματίας. Μέσω σταδιακής προσέγγισης, φέρεται να κέρδισε την εμπιστοσύνη του και να του ζήτησε τη διοχέτευση απόρρητων εγγράφων υψίστης εθνικής σημασίας.

Σε κρυπτονομίσματα οι πληρωμές

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει γίνει γνωστό ότι ο 54χρονος που κατηγορείται για κατασκοπία είχε λάβει πληρωμές σε κρυπτονομίσματα από τον ίδιο σύνδεσμο. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές ερευνώνται ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής διαδρομή των χρημάτων και η σύνδεσή τους με τη διαρροή των απόρρητων πληροφοριών.

Ανοιχτό την ίδια στιγμή παραμένει το ενδεχόμενο ύπαρξης ενδιάμεσου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να έφερε σε επαφή τον 54χρονο με τον σύνδεσμο στο Πεκίνο.

Το συγκεκριμένο σενάριο βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές ενώ οι έρευνες στρέφονται και στο ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων και απόστρατοι αξιωματικοί που διατηρούν επαφές με την Κίνα. Εξετάζεται εάν ενδέχεται να είχαν στρατολογηθεί είτε από τον 54χρονο σμήναρχο είτε απευθείας από τον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Η συνάντηση στην Αθήνα το 2025 και ο «άνθρωπος σκιά»

Σε ταξίδι στην Αθήνα το 2025 φέρεται να είχε συναντήσει ο 54χρονος σμήναρχος τον λεγόμενο «άνθρωπο σκιά» από το Πεκίνο, όπως αποκαλύπτει το ΕΡΤnews.

Ο Κινέζος πράκτορας, ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, είχε παραβρεθεί σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση λίγων ωρών στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι αρχές ερευνούν εάν κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση παραδόθηκαν απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥΠ, στα τέλη του 2024 ο κατηγορούμενος είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο, επικαλούμενος συμμετοχή σε σεμινάριο ξένων γλωσσών. Εκεί, φέρεται να γνώρισε για πρώτη φορά τον Κινέζο πράκτορα, με τον οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία, διατηρούσε στη συνέχεια σχεδόν καθημερινή επαφή. Ο Κινέζος φέρεται να συστήθηκε αρχικά ως επιχειρηματίας και, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του αξιωματικού, άρχισε σταδιακά να του ζητά απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του.

Οι φωτογραφίες των εγγράφων

Οι συνομιλίες των δύο ανδρών γίνονταν με κινητό τηλέφωνο μάρκας Samsung, το οποίο περιείχε ειδικές εφαρμογές ασφαλούς επικοινωνίας.

Στο κινητό εντοπίστηκαν τόσο τα αρχεία με τα στρατιωτικά έγγραφα όσο και οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την υπόθεση.

Στο κρυφό τηλέφωνο βρέθηκαν μηνιαίες και τριμηνιαίες καταβολές που κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων που φέρεται να είχαν αποσταλεί.

Στο στόχαστρο έχουν επίσης μπει και δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εξ αυτών είχε εργασιακή σχέση με την κινεζική αεροπορία.