Νέες αποκαλύψεις και πλήθος ερωτημάτων προκύπτουν από την εξέλιξη της έρευνας για την υπόθεση του Έλληνα αξιωματικού που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Πρόκειται για 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος φέρεται να δρούσε για «λογαριασμό» κινεζικών υπηρεσιών.

Το πρωί της Παρασκευής (06/02), στις 9:30, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο Αεροδικείο, στην οδό Σούτσου 40, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της προϊσταμένης της Εισαγγελίας. Λίγο πριν από τις 15:00 αποχώρησε από το κτίριο με όχημα μεταγωγής της Πολεμικής Αεροπορίας, λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή», δήλωσε ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης, σημειώνοντας πως ο σμήναρχος «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 54χρονος κατείχε ιδιαίτερα κρίσιμο πόστο, καθώς εργαζόταν στη «καρδιά» των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων του ΝΑΤΟ. Ήταν διαπιστευμένος αξιολογητής τηλεπικοινωνιών της Συμμαχίας, συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συνέδρια, ενώ στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε προγράμματα ραντάρ των ABAX (AVAX), των ιπτάμενων κατασκοπευτικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η πρόσβασή του σε ευαίσθητες πληροφορίες, αλλά και το γεγονός ότι θεωρούνταν πρόσωπο υπεράνω υποψίας με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, αποτέλεσαν βασικούς λόγους που φέρεται να έγινε στόχος στρατολόγησης. Επιπλέον, συμμετείχε σε τμήμα αντικατασκοπείας, γεγονός που ενίσχυε ακόμη περισσότερο το προφίλ του ως αξιωματικού με κρίσιμη διαχειριστική ευθύνη.

Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση φαίνεται πως ήταν ένα QR code που χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά απόρρητων δεδομένων. Τον Οκτώβριο, η CIA απέστειλε σήμα στην ΕΥΠ, σύμφωνα με το οποίο στρατιωτικός στην Ελλάδα διέρρεε διαβαθμισμένες πληροφορίες του ΝΑΤΟ στην Κίνα. Η ΕΥΠ ενημέρωσε άμεσα τον 5ο Κλάδο του ΓΕΕΘΑ, δηλαδή την αντικατασκοπεία, και οι έρευνες οδήγησαν στον συγκεκριμένο σμήναρχο, καθώς μόνο εκείνος μπορούσε να έχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία λόγω της θέσης του.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε δύο κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων το ένα ήταν μυστικό και φέρεται να του είχε δοθεί από τους Κινέζους. Οι ερευνητές εντόπισαν κρυπτογραφημένο σήμα που αποστελλόταν στην Κίνα, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και μέσω ειδικού λογισμικού τα μετέτρεπε σε QR code, ώστε να διαβιβάζονται χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτά.

Ακολούθησε αιφνιδιαστική επιχείρηση στο γραφείο του, όπου του πέρασαν χειροπέδες και άνοιξαν επιτόπου το κινητό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, του παρουσιάστηκαν τα έγγραφα που είχε υποκλέψει και φέρεται να τα παραδέχθηκε.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές –ένας από το γραφείο του και ένας από το σπίτι του– πολλά USB sticks και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται εξονυχιστικά στο υπουργείο Άμυνας.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η στρατολόγησή του έγινε διαδικτυακά, μέσω εφαρμογής, πριν από περίπου δύο χρόνια. Ακολούθησε ταξίδι στην Κίνα, όπου γνώρισε τον στρατολόγο του, ενώ λίγους μήνες αργότερα εκείνος ήρθε στην Ελλάδα και του παρέδωσε ειδικό λογισμικό για τη φωτογράφιση εγγράφων.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει ακόμη και τη διαδρομή των χρημάτων που λάμβανε, γνωρίζοντας μέσω ποιου λογαριασμού καταβαλλόταν η αμοιβή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, είχε ζητήσει να πληρώνεται σε κινεζικά γουαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για πιθανό συνεργό.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τη διερεύνηση να αγγίζει πλέον και το επίπεδο των νατοϊκών και αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας.