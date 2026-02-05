Ομολόγησε ότι διενεργούσε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο και συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση, αλλά με δύο μέρες καθυστέρηση.

Ο 50χρονος Σμήναρχος που υπηρετούσε σε μονάδα στα Νότια Προάστια ομολόγησε ότι κατασκόπευε υπέρ του Πεκίνου, παρέχοντας λεπτομέρειες για τη δράση του, ενώ αποκάλυψε και τον στρατολόγο του.

Σύμφωνα με το Mega, ο στρατιωτικός προσπάθησε να στρατολογήσει κι άλλα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτός και να τεθεί στο «στόχαστρο» το τελευταίο 10ήμερο.

Οι ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με υπηρεσίες του εξωτερικού, τον έθεσαν υπό παρακολούθηση και τον συνέλαβαν τη στιγμή που μεταβίβαζε πληροφορίες.

Ο Σμήναρχος φέρεται να παραδέχτηκε ότι δρούσε έναντι αμοιβής, με τον ΣΚΑΪ να αναφέρει ότι η σύλληψή του έγινε με δύο μέρες καθυστέρηση, κάτι που μπορεί να συνέβη, ώστε να πιαστεί επ’ αυτοφώρω.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ και ειδικά των ΗΠΑ, καθώς ο 50χρονος κατηγορείται ότι διέρρευσε στο Πεκίνο νατοϊκά σχέδια και ελληνική υψηλή τεχνολογία.

Ακολουθεί ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για την υπόθεση:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».