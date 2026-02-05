Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένα αρχεία που αφορούν την Πολεμική Αεροπορία αλλά και κρίσιμους τομείς των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται πως ήταν το «κλειδί» στην υπόθεση κατασκοπείας που εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την εθνική άμυνα.

Ο μεσήλικας ένστολος, ο οποίος κατείχε θέση ευθύνης σε σχηματισμό υψηλής σημασίας, βρισκόταν εδώ και καιρό υπό στενή παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Το προφίλ του αξιωματικού και η εμπλοκή της ΕΥΠ

Οι έρευνες των μυστικών υπηρεσιών εστίασαν στις επαφές του στελέχους με χώρα που δεν ανήκει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να ενεργούσε ως διοικητής μονάδας, έχοντας τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πληροφορίες στρατηγικής σημασίας. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο αξιωματικός φέρεται να έχει ήδη αποδεχθεί τις σε βάρος του κατηγορίες, παραδεχόμενος την παρανομία των πράξεών του.

Η υπόθεση λαμβάνει διαστάσεις γεωπολιτικού θρίλερ, καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως ο ένστολος ήταν έτοιμος να παραδώσει ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας σε υπερδύναμη που κινείται ανταγωνιστικά προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Η επιχείρηση σύλληψης σε στρατόπεδο της Αττικής

Η οριστική ακινητοποίηση του στελέχους πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026. Η επιχείρηση έλαβε χώρα εντός στρατιωτικής εγκατάστασης στην Αττική, με τη συμμετοχή εισαγγελέα και τη συνεργασία πολλαπλών κρατικών υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».