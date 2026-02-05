Μια υπόθεση κατασκοπείας συγκλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού όπως έγινε γνωστό, πριν από λίγη ώρα, συνελήφθη στρατιωτικός εν ενεργεία μέσα σε στρατόπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη βαριά κατηγορία της «συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφορίων στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας:

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».