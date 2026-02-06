Το QR code που χρησιμοποιούσε για να κατασκοπεύει υπέρ της Κίνας είναι το στοιχείο που πρόδωσε τον κατηγορούμενο σμήναρχο, με τη CIA να αποστέλλει τις σχετικές πληροφορίες στην ΕΥΠ.

Πιο αναλυτικά, τον Οκτώβριο, η CIA απέστειλε σήμα στην ΕΥΠ, σύμφωνα με το οποίο στρατιωτικός στην Ελλάδα φέρεται να διαρρέει απόρρητα στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Κίνα. Η ΕΥΠ ειδοποίησε άμεσα τον 5ο Κλάδο του ΓΕΕΘΑ, δηλαδή την αντικατασκοπεία.

Τελικά έφτασαν στον ύποπτο από τα στοιχεία, ανέφερε το Star. Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο ο συγκεκριμένος σμήναρχος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, λόγω της θέσης του ως διοικητής σε μονάδα με ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα. Έτσι, οι ερευνητές απέκτησαν πρόσωπο και αυτομάτως και σημείο αναφοράς: το Καβούρι.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο σμήναρχος χρησιμοποιούσε δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα ήταν μυστικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, του είχε δοθεί από τους Κινέζους. Οι αξιωματικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το κρυπτογραφημένο σήμα που αποστελλόταν στην Κίνα.

Ειδικοί ανέφεραν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι πως φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και, μέσω ειδικού λογισμικού, τα μετέτρεπε σε QR code, ώστε να αποστέλλονται χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτά. Ωστόσο, στην εποχή της τεχνολογίας τίποτα δε μένει πραγματικά κρυφό.

Από εκεί οι Αρχές εντόπισαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Έτσι, με αιφνιδιαστική επιχείρηση, μετέβησαν στο γραφείο του, του πέρασαν χειροπέδες και άνοιξαν επιτόπου το κινητό του. Του έδειξαν τα έγγραφα που είχε υποκλέψει και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα παραδέχθηκε όλα.

Οι Αρχές πλέον αναζητούν και πιθανό συνεργό πολίτη, ενώ η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη

Προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έλαβε ο 54χρονος σμήναρχος για να απολογηθεί, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή», δήλωσε ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».

Ο 54χρονος αποχώρησε λίγο πριν τις 15:00 από το κτίριο του Αεροδικείου της οδού Σούτσου όπου κρατούνταν. Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί εκεί στις 9:30 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον προϊσταμένης της εισαγγελίας του Αεροδικείου.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιφέρει κάθειρξη έως και 20 έτη.