Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον 54χρονο Σμήναρχο που κατηγορείται ότι κατασκόπευε υπέρ της Κίνας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Ο στρατιωτικός διαθέτει 32 χρόνια υπηρεσίας και θεωρείται έμπειρος διοικητής. Είχε διατελέσει διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το Mega, από αυτή τη θέση είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Πώς έγινε η επαφή με το Πεκίνο

Το Live News ανέφερε ότι ο 54χρονος συμμετείχε σε συνέδρια με θέμα την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε ένα από αυτά τα συνέδρια ήρθε σε επαφή με ορισμένα άτομα που προέρχονταν από την Κίνα, τα οποία ξεκίνησαν να ζητούν διάφορες συμβουλές.

Η προσέγγιση από το Πεκίνο θεωρείται σταδιακή, με τις συμβουλές που παρείχε να αφορούν τεχνικά ζητήματα. Στη συνέχεια, τα άτομα που τον προσέγγισαν έδιναν διάφορες αμοιβές και τότε φαίνεται να ξεκίνησε η συνεργασία τους.

Οι πληροφορίες που διέρρευσε

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, ο Σμήναρχος παρακολουθούνταν για περίπου δύο με τρεις μήνες.

Οι πληροφορίες που διοχέτευσε στο Πεκίνο αφορούσαν το ΝΑΤΟ, όμως φαίνεται να μην ήταν σημαντικές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σοβαρό θέμα διαρροής.

Ωστόσο, οι αρχές κινητοποιήθηκαν γρήγορα, επειδή διαπίστωσαν ότι προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλα άτομα.