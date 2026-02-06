Προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου έλαβε ο 54χρονος σμήναρχος για να απολογηθεί, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

«Πήραμε προθεσμία για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, οπότε θα απολογηθεί ο εντολέας μας. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω δεδομένου ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δικογραφία και ό,τι έχουμε να πούμε θα τα πούμε στον ανακριτή», δήλωσε ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης.

Ερωτηθείς για την κατάσταση του σμηνάρχου υποστήριξε ότι «είναι ψύχραιμος και πιστεύει ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί. Θα τα πούμε στον ανακριτή».

Ο 54χρονος αποχώρησε λίγο πριν τις 15:00 από το κτίριο του Αεροδικείου της οδού Σούτσου όπου κρατούνταν. Ο κατηγορούμενος είχε μεταφερθεί εκεί στις 9:30 το πρωί, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώπιον προϊσταμένης της εισαγγελίας του Αεροδικείου.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιφέρει κάθειρξη έως και 20 έτη.

Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στις Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχει αναταραχή με τη σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας που έγινε γνωστή το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.

Ο ανώτερος αξιωματικός, διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, κατηγορείται ότι μετέδιδε διαβαθμισμένες και απόρρητες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα και να προσπαθούσε να στρατολογήσει και άλλους στο δίκτυο πληροφοριών του.

Ο 50χρονος που υπηρετούσε σε μονάδα στα Νότια Προάστια ομολόγησε τις πράξεις του και κρατείται από την αερονομία και θα βρεθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι για συλλογή και διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Όπως αναφέρουν ανώτεροι αξιωματικοί, πρόκειται για μία ξεκάθαρη υπόθεση κατασκοπείας, η οποία αντιμετωπίζεται με την ανάλογη βαρύτητα και βεβαίως θα υπάρξει και η δέουσα αυστηρότητα.

Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Ο 54χρονος είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες και κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας.

Μεγάλο μέρος του υλικού που θα διέρρεε αφορά ΝΑΤΟϊκά σχέδια, γεγονός που αυξάνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη Συμμαχία, κυρίως τις ΗΠΑ.

Η διαρροή στοιχείων υψηλής τεχνολογίας απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, καθώς πολλές υποδομές της άμυνας βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης. Παράλληλα, οι στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Το τελευταίο διάστημα φέρεται να αποστέλλει ηλεκτρονικά αυτά τα διαβαθμισμένα δεδομένα σε φορείς στην Κίνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο στόχαστρο της ΕΥΠ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, βρίσκεται ακόμα ένα άτομο, ενώ στόχος των Αρχών είναι να διαπιστωθεί τι μπορεί να έχει σταλεί έως τώρα και πόσο μεγάλη είναι η βλάβη για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για το ΝΑΤΟ, στη σκιά ανάλογης υπόθεσης κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου στη Γαλλία.