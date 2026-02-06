Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει προκληθεί με τη σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας που έγινε γνωστή το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, όπου ανώτερος αξιωματικός, διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, φέρεται να μετέδιδε διαβαθμισμένες και απόρρητες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα και να προσπαθούσε να στρατολογήσει και άλλους στο δίκτυο πληροφοριών του.

Ο 50χρονος που υπηρετούσε σε μονάδα στα Νότια Προάστια ομολόγησε τις πράξεις του και κρατείται από την αερονομία και θα βρεθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι για συλλογή και διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία δείχνουν τον συγκεκριμένο αξιωματικό να συναντάται ακόμη και με ανθρώπους από την Κίνα. Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν τους είχε παραδώσει κάποια έγγραφα ή τους είχε μεταφέρει κάποιες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Όπως αναφέρουν ανώτεροι αξιωματικοί, πρόκειται για μία ξεκάθαρη υπόθεση κατασκοπείας, η οποία αντιμετωπίζεται με την ανάλογη βαρύτητα και βεβαίως θα υπάρξει και η δέουσα αυστηρότητα.

Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες και κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας.

Μεγάλο μέρος του υλικού που θα διέρρεε αφορά ΝΑΤΟϊκά σχέδια, γεγονός που αυξάνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη Συμμαχία, κυρίως τις ΗΠΑ.

Η διαρροή στοιχείων υψηλής τεχνολογίας απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, καθώς πολλές υποδομές της άμυνας βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης. Παράλληλα, οι στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Το τελευταίο διάστημα φέρεται να αποστέλλει ηλεκτρονικά αυτά τα διαβαθμισμένα δεδομένα σε φορείς στην Κίνα.

Ήταν στο «στόχαστρο» τις τελευταίες δέκα ημέρες

Θυμίζεται ότι η απόφασή του να προσπαθήσει να στρατολογήσει και άλλα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων έγινε αντιληπτή και ο ίδιος βρέθηκε στο «στόχαστρο» τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Ο ανώτερος αξιωματικός, ο οποίος υπηρετούσε σε σχηματισμό υψηλής κρισιμότητας για την εθνική άμυνα, συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Πέμπτης από αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

«Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Οι ελληνικές αρχές, σε συνεργασία με υπηρεσίες του εξωτερικού, τον έθεσαν υπό παρακολούθηση και τον συνέλαβαν τη στιγμή που μεταβίβαζε πληροφορίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο στόχαστρο της ΕΥΠ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, βρίσκεται ακόμα ένα άτομο, ενώ στόχος των Αρχών είναι να διαπιστωθεί τι μπορεί να έχει σταλεί έως τώρα και πόσο μεγάλη είναι η βλάβη για την εθνική ασφάλεια, αλλά και για το ΝΑΤΟ, στη σκιά ανάλογης υπόθεσης κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου στη Γαλλία.