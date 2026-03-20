Ο Βενεζουελάνος μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι συνελήφθη χθες από τις αρχές της χώρας του, αφού η διεύθυνση Αστυνομικών Πληροφοριών ζήτησε μια συνάντηση μαζί του, ανέφεραν σήμερα οι νομικοί εκπρόσωποί του.

Η νομική εταιρεία Winston & Strawn είπε στο πρακτορείο Reuters ότι ζητήθηκε από τον Ρουπέρτι να παραστεί σε μια συνάντηση με αστυνομικούς περίπου στις 13.00 της Πέμπτης. Οι σωματοφύλακές του συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, όμως ο ίδιος ο Ρουπέρτι παρέμενε και σήμερα υπό κράτηση. Οι αρχές δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τη σύλληψή του.

«Ανησυχούμε για την υγεία του», επισήμανε η εταιρεία.

Δεν είναι προς το παρόν σαφής ο λόγος για τον οποίο οι αρχές της Βενεζουέλας συνέλαβαν τον Ρουπέρτι. Το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Βίλμερ Ρουπέρτι είναι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και ισχυρές μορφές του επιχειρηματικού κόσμου της Βενεζουέλας, με πορεία που έχει συνδεθεί όσο λίγων με το πετρέλαιο, τη ναυτιλία και το κράτος. Ο ίδιος ξεκίνησε ως καπετάνιος δεξαμενόπλοιων και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον γνωστούς παράγοντες του ενεργειακού και ναυτιλιακού τομέα της χώρας. Το Reuters τον περιγράφει ως πετρελαϊκό και ναυτιλιακό μεγιστάνα με στενούς δεσμούς με τις κυβερνήσεις της Βενεζουέλας, τόσο επί Ούγκο Τσάβες όσο και επί Νικολάς Μαδούρο.

Η μεγάλη του άνοδος συνδέθηκε με μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. Στην απεργία της κρατικής πετρελαϊκής PDVSA το 2002-2003, ο Ρουπέρτι βοήθησε στη μεταφορά καυσίμων σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Τσάβες βρισκόταν υπό ασφυκτική πίεση. Αυτός ο ρόλος θεωρείται καθοριστικός για τη μετέπειτα επιρροή του, καθώς του άνοιξε τον δρόμο για προνομιακές σχέσεις με τον κρατικό μηχανισμό και με το πετρελαϊκό σύστημα της Βενεζουέλας. Το Reuters σημειώνει ότι η άνοδός του εδραιώθηκε ακριβώς μέσα από εκείνη την κρίση.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Ρουπέρτι δημιούργησε ένα επιχειρηματικό δίκτυο με επίκεντρο τις θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων και την εμπορία ενεργειακών παραγώγων. Βασικός βραχίονας αυτής της δραστηριότητας ήταν η Maroil Trading, εταιρεία με έδρα τη Γενεύη, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, είχε φτάσει το 2022 να αναλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών πετ-κοκ της Βενεζουέλας. Η θέση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο όπου οι αμερικανικές κυρώσεις περιόριζαν δραστικά τα περιθώρια απευθείας εμπορικής δράσης της PDVSA.

Το όνομά του, πάντως, δεν συνδέθηκε μόνο με επιχειρηματική ισχύ, αλλά και με συνεχείς σκιές, ελέγχους και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το 2020 το Reuters είχε μεταδώσει ότι Αμερικανικές αρχές ερευνούσαν κατά πόσο αποστολή καυσίμων που συνδεόταν με τον Ρουπέρτι προς τη Βενεζουέλα μπορούσε να συνιστά παραβίαση του καθεστώτος κυρώσεων. Στο ίδιο ρεπορτάζ περιγραφόταν ως πρώην καπετάνιος δεξαμενόπλοιων που εξελίχθηκε σε πάμπλουτο επιχειρηματία, ενώ γινόταν αναφορά και στην εγγύτητά του με την εξουσία στο Καράκας.

Νέα ερωτήματα γύρω από τις δραστηριότητές του προέκυψαν και το 2023, όταν η PDVSA ξεκίνησε έλεγχο στους λογαριασμούς της Maroil για οφειλές που συνδέονταν με την προμήθεια πετ-κοκ, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας διαφθοράς που βρισκόταν τότε σε εξέλιξη στη Βενεζουέλα. Λίγους μήνες αργότερα, το Reuters ανέφερε ότι η κρατική εταιρεία είχε παγώσει παραδόσεις προς τη Maroil amid εμπορικής διαμάχης για το συμβόλαιο. Η εταιρεία, από την πλευρά της, είχε δηλώσει ότι δεν ήταν στόχος νομικής δράσης, παρότι η σύγκρουση με την PDVSA είχε ήδη λάβει δημόσιες διαστάσεις.

Αυτή η διαδρομή είναι που κάνει τη σημερινή κράτησή του ακόμη πιο ηχηρή. Ο Ρουπέρτι δεν είναι απλώς ένας πλούσιος επιχειρηματίας, αλλά ένα πρόσωπο που για πάνω από δύο δεκαετίες κινήθηκε στο πιο ευαίσθητο σημείο συνάντησης ανάμεσα στο πετρέλαιο, την πολιτική εξουσία και τις διεθνείς πιέσεις προς τη Βενεζουέλα. Για τους υποστηρικτές του υπήρξε άνθρωπος-κλειδί σε κρίσιμες στιγμές για την οικονομία της χώρας. Για τους επικριτές του, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση επιχειρηματία που γιγαντώθηκε χάρη στην εγγύτητά του με το καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση, η σύλληψή του χωρίς επίσημη αιτιολόγηση φέρνει ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους πρωταγωνιστές της Βενεζουελάνικης οικονομίας.