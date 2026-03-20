Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, συνιστά αυξημένη επιφυλακή σε πολίτες και αρχές λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ήπειρο, κυρίως δυτικά των Ιωαννίνων και βόρεια της Παραμυθιάς. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο καθηγητής τόνισε ότι η επιμονή των δονήσεων υποδηλώνει ότι δεν είναι απίθανο να συμβεί μια ισχυρότερη σεισμική δόνηση.



Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαζάχος είπε: «Δεν περιμένουμε έναν μεγαλύτερο σεισμό, απλώς το ότι δεν είναι απίθανο να συμβεί σημαίνει ότι, επειδή η ακολουθία επιμένει με μεγάλη ένταση για σημαντικό χρονικό διάστημα, είναι πιο πιθανό από ό,τι είναι σε μια συνηθισμένη ακολουθία».



Με βάση το ιστορικό της περιοχής και τα ενεργά ρήγματα που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο, ο καθηγητής σεισμολογίας είπε πως δεν αποκλείεται η γένεση ενός κύριου σεισμού που θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τους 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.



«Εξάλλου η περιοχή αυτή έχει και ιστορικό. Το 1813, στο βόρειο τμήμα κομμάτι του ρήγματος, ακριβώς εκεί που έγινε ο σεισμός των 5,5 Ρίχτερ στις 8 Μαρτίου, είχαμε έναν σεισμό 6,3 Ρίχτερ με σημαντικές βλάβες. Τώρα, το νοτιότερο κομμάτι του ρήγματος, είναι αυτό που σπάει τώρα προς την Παραμυθιά. Επειδή υπάρχει αυτή η ένταση είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε μια πιο συντηρητική προσέγγιση απέναντι σε αυτήν την ακολουθία. Οι περιοχές δυτικά από τα Ιωάννινα γενικά, έχουν μια σειρά από ρήγματα όπου ειδικά τον 19 αιώνα είχαμε μπαράζ σεισμικών δονήσεων, μιλάμε για σεισμούς της έντασης των 6,2 και 6,3 Ρίχτερ. Είναι αρκετά συνηθισμένοι οι σεισμοί των 6 με 6,5 Ρίχτερ στη συγκεκριμένη περιοχή», επισήμανε ο καθηγητής.

Η σύσταση του σεισμολόγου για όσους μένουν στην περιοχή δυτικά των Ιωάννινων είναι: «Αν και το πιο πιθανό είναι η συγκεκριμένη ακολουθία σεισμών να σβήσει σταδιακά τις επόμενες ημέρες, επειδή η ακολουθία επιμένει στο νότιο τμήμα και μπορεί να έχουμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση, πρέπει να πάρουμε τα βασικά μετρά προστασίας. Οι πολίτες να ακολουθήσουν αυτά που λέει ο ΟΑΣΠ, οι τοπικές αρχές να άρουν τις βασικές επικινδυνότητες. Να αποφεύγετε να μπαίνετε σε ετοιμόρροπα κτίρια και κτίρια που είναι προβληματικά να μην χρησιμοποιηθούν μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση».

