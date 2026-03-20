Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές παραχωρούν στον Ντόναλντ Τραμπ σχεδόν ανεξέλεγκτη εξουσία να διεξάγει πόλεμο κατά του Ιράν, χωρίς ουσιαστική έγκριση ή δημόσια λογοδοσία από το Κογκρέσο, την ώρα που η σύγκρουση κλιμακώνεται, το κόστος εκτοξεύεται και καμία ξεκάθαρη στρατηγική εξόδου δεν έχει παρουσιαστεί.

Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για «παράκαμψη του Συντάγματος», καθώς η κυβέρνηση επικαλείται μια αμφισβητούμενη απειλή «άμεσου κινδύνου» από την Τεχεράνη, την οποία διαψεύδουν κορυφαίοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών στις καταθέσεις τους στη Γερουσία.

Τραμπ και «βουλευτές» απέναντι στο Σύνταγμα

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα στην Τεχεράνη, οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια για ανοικτές ακροάσεις με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χεγκσέθ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρά το αίτημα των Δημοκρατικών να καταθέσουν ενόρκως για τα αίτια, τους στόχους και το πραγματικό κόστος του πολέμου. Η κυβέρνηση ζητά ήδη έκτακτη χρηματοδότηση 200 δισ. δολαρίων, σχεδόν το ένα τέταρτο του ετήσιου αμυντικού προϋπολογισμού – ενώ μόνο την πρώτη εβδομάδα οι επιχειρήσεις στοίχισαν πάνω από 11,3 δισ. δολάρια, την ώρα που καταγγελίες για φονικό χτύπημα με Τόμαχοκ σε ιρανικό δημοτικό σχολείο προκαλούν διεθνή σοκ.

Γερουσιαστές όπως ο Ρον Τζόνσον δηλώνουν ανοιχτά ότι δεν θέλουν να «δείξουν διχασμό στον εχθρό» εν μέσω πολέμου, αποδεχόμενοι τη θέση του Λευκού Οίκου πως ο Τραμπ μπορεί να στείλει δυνάμεις σε εχθροπραξίες με το Ιράν για έως 60 ημέρες χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Οι Δημοκρατικοί απαντούν ότι ο νόμος προβλέπει τέτοια εξουσία μόνο σε περίπτωση άμεσης, αποδεδειγμένης επίθεσης κατά των ΗΠΑ, κάτι που, σύμφωνα με μαρτυρίες επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, δεν έχει αποδειχθεί.

Τραμπ και βουλευτές πίσω από κλειστές πόρτες

Η Ρεπουμπλικανική ηγεσία διαβεβαιώνει ότι ενημερώνεται επαρκώς σε κλειστές, διαβαθμισμένες ενημερώσεις, απορρίπτοντας ως «γελοίες» τις εκκλήσεις για δημόσια λογοδοσία και επιμένοντας ότι οι δημόσιες δηλώσεις της κυβέρνησης επαρκούν για να «πειστεί» η κοινή γνώμη. Ο επικεφαλής της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις στο Ιράν είναι «εξαιρετικά ευαίσθητες» και δεν μπορούν να συζητηθούν σε ανοικτή ακρόαση, ζητώντας από τους Αμερικανούς να εμπιστευτούν τους βουλευτές που «μεταφέρουν» όσα πρέπει να γνωρίζουν.

Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο περιορίζει την πρόσβαση των μεγάλων εθνικών ΜΜΕ, δίνοντας προτεραιότητα σε φιλικά προς τον Τραμπ μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Ρούμπιο έχει μήνες να δώσει πλήρη συνέντευξη Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επιλέγοντας σύντομα «briefings» πίσω από τις κάμερες στο Κογκρέσο. Δημοκρατικοί όπως οι Κόρι Μπούκερ και Κρις Μέρφι καταγγέλλουν ότι πρόκειται για ένα «ιστορικά πρωτοφανές» μοντέλο διεξαγωγής πολέμου χωρίς ανοικτές ακροάσεις, χωρίς ψηφοφορία εξουσιοδότησης και με τη Βουλή και τη Γερουσία να λειτουργούν ως «σφραγίδα έγκρισης» του εκάστοτε προεδρικού αφηγήματος.

Η κοινή γνώμη γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ και τους βουλευτές του

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πλειοψηφία των Αμερικανών διαφωνεί με την απόφαση του Τραμπ να στείλει δυνάμεις κατά του Ιράν, με τα επίπεδα στήριξης να είναι σαφώς χαμηλότερα από την αρχική φάση προηγούμενων πολέμων, όπως στο Ιράκ. Παρ’ όλα αυτά, ο Λευκός Οίκος συνεχίζει την επιθετική του γραμμή, ζητώντας επιπλέον 200 δισ. δολάρια και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων, ενώ ο πρόεδρος επιμένει πως «θα τελειώσει σύντομα» χωρίς να δίνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ή στόχους, σύμφωνα με τους New York Times.

Μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικάνων – όπως οι Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μουρκόφσκι και ο βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ – ζητά δημόσιες ακροάσεις και πλήρη διαφάνεια για το αίτημα των 200 δισ. δολαρίων, εκφράζοντας ενόχληση για το γεγονός ότι ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με το Κογκρέσο. «Φυσικά και είναι απαραίτητη η εποπτεία», τονίζει ο Φιτζπάτρικ, την ώρα που γερουσιαστές όπως η Μουρκόφσκι παραδέχονται ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν στους ψηφοφόρους τους «τι να περιμένουν» όταν ο πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας αποφεύγουν να δώσουν καθαρές, δημόσιες απαντήσεις.