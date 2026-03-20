Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, από την Αλεξανδρέττα και τη Μερσίνα όπου επισκέφθηκε στρατιώτες για το Ιντ αλ-Φιτρ, εξαπέλυσε μετωπική επίθεση κατά Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, υιοθετώντας πλήρως τη ρητορική περί «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και «νόμιμων δικαιωμάτων» της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στοχεύοντας ευθέως την Αθήνα, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί «νέα τετελεσμένα στο Κυπριακό» και «εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου», εκμεταλλευόμενη, όπως είπε, «το ευαίσθητο κλίμα στην περιοχή».

Στο αφήγημά του, ο Γκιουλέρ προσπάθησε να εμφανίσει την Τουρκία ως «εγγυήτρια ειρήνης», την ώρα που καταγγέλλει την Ελλάδα για αποσταθεροποίηση και εξοπλισμό των νησιών. Επικαλέστηκε δήθεν προσήλωση της Άγκυρας στην «ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δικαιοσύνη» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να παρουσιάσει ως προβληματική τη νόμιμη άμυνα της Ελλάδας στον νησιωτικό χώρο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι «προκλητικές δηλώσεις» των Ελλήνων αξιωματούχων – φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια – «δεν έχουν καμία βάση» και δεν λαμβάνονται υπόψη από την Άγκυρα.

Το πλέον ανησυχητικό σκέλος των δηλώσεων αφορά την ανοιχτή ομολογία στρατιωτικής ενίσχυσης στα Κατεχόμενα, με αναφορά σε ανάπτυξη μέσων αεροπορίας και αεράμυνας. Ο Γκιουλέρ ανακοίνωσε ότι, μετά τις «απειλές με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» που, όπως είπε, προκύπτουν από τις πρόσφατες συγκρούσεις στην περιοχή, η Τουρκία έχει αναπτύξει στοιχεία αεράμυνας στην «ΤΔΒΚ» για την προστασία του εναέριου χώρου και την ενίσχυση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να «νομιμοποιήσει» την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, την ώρα που προβάλλει εμμονικά το δόγμα προστασίας της «ασφάλειας» του ψευδοκράτους.

Με έντονα αναθεωρητική χροιά, ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η Άγκυρα διαθέτει «τη βούληση και τη δύναμη» να προστατεύσει τα «νόμιμα δικαιώματά» της, που – κατά τον ίδιο – εδράζονται στο διεθνές δίκαιο και συνδέονται με την ασφάλεια της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης της τουρκικής παρουσίας και εμπλοκής σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο, διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα προστατεύει «δικαιώματα και συμφέροντα» σε όλο το τόξο, από το Αιγαίο μέχρι το νησί. Οι αναφορές αυτές εντάσσονται στην πάγια στρατηγική της Άγκυρας να «βαπτίζει» ως διεθνώς κατοχυρωμένες τις μονομερείς της αξιώσεις, ασκώντας παράλληλα πίεση σε Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία.