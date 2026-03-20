Κάτοικος «Ολντ Τράφορντ» μέχρι το καλοκαίρι του 2027 θα παραμείνει ο Χάρι Μαγκουάιρ. Ο 33χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος φέρεται να ήταν κοντά στην πόρτα της εξόδου, τελικά θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν και την αύξηση αποδοχών του παίκτη, ενώ θα υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Μαγκουάιρ μετακόμισε στην Μάντσεστερ το 2019 και έχει κάνει μέχρι τώρα 265 συμμετοχές, με 17 γκολ και εννέα ασίστ.

Επίσης, έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Carabao Cup το 2023 και του FA Cup έναν χρόνο αργότερα.