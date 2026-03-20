Η Μοσάντ και η CIA έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο τριών σημείων, με το οποίο πιστεύουν ότι μπορεί να ανατρέψουν το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, με τη νέα κυβέρνηση να είναι προσκείμενη στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Πριν ξεσπάσουν οι εχθροπραξίες, ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, Ντέιβιντ Μπαρνέα, συναντήθηκε πολλές φορές με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τα μέλη της κυβέρνησής του, ώστε να τους πείσει ότι ο πόλεμος είναι εφικτός.

Οι Times of Israel, επικαλούμενοι το ισραηλινό Channel 12, έγραψαν πως ο Μπαρνέα υποστήριξε ότι πρέπει να επιτευχθούν τρεις στόχοι για να ανατραπεί το θεοκρατικό καθεστώς: ο αποκεφαλισμός της ιρανικής ηγεσίας, η πρόκληση σοβαρής ζημιάς στους θεσμούς του καθεστώτος και να πληγεί η δυνατότητα καταστολής του Ιράν.

Αν επιτευχθούν οι παραπάνω τρεις στόχοι και μόνο μέσω πολεμικών επιχειρήσεων, τότε η Μοσάντ και η CIA θα ξέρουν πώς να εξασφαλίσουν ότι οι Ιρανοί θα βγουν και πάλι στους δρόμους για να βρουν μια εναλλακτική λύση στο καθεστώς.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Μοσάντ φέρεται να προειδοποίησε πως όσο η κατάσταση εξελίσσεται, ενδεχομένως να αλλάξουν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, αλλά και ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει καιρό.

Σημειώνεται ότι τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Τραμπ απευθύνθηκαν στον ιρανικό λαό κατά την ανακοίνωση της έναρξης του πολέμου, αναφέροντας ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος.

Εντούτοις, την Πέμπτη, η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, δήλωσε ότι η αμερικανική κοινότητα πληροφοριών «εκτιμά ότι το καθεστώς στο Ιράν φαίνεται να παραμένει ανέπαφο, αλλά έχει υποστεί σημαντική αποδυνάμωση». Εκτίμησε επίσης ότι, εάν το καθεστώς επιβιώσει, πιθανότατα θα προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες.