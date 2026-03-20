Ο Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger) ενίσχυσε το καστ της νέας του ταινίας, «The Riders» (A24), με δύο ακόμα σημαντικές προσθήκες, τη Λάρα Πάλβερ (Lara Pulver) και τον Κίμωνα Κουρή. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των γυρισμάτων της πολυσυζητημένης παραγωγής έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Ύδρα και τη Χαλκίδα.

Οι λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Η φιλόδοξη παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον (Tim Winton), που εκδόθηκε το 1994. Η ιστορία ακολουθεί τον Scully, «έναν Αυστραλό που διασχίζει την Ευρώπη μαζί με τη μικρή του κόρη, Billie, αναζητώντας τη σύζυγό του που τους εγκατέλειψε».

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Τζούλιαν Νίκολσον (Julianne Nicholson), Κόκο Γκρίνστον (Coco Greenstone), Μάικλ Σμάιλι (Michael Smiley), Ντάνι Χιούστον (Danny Huston), Καμίλ Κοτέν (Camille Cottin) και Ούλριχ Τόμσεν (Ulrich Thomsen).

Ο Ντέιβιντ Κατζάνικ (David Kajganich) υπέγραψε την προσαρμογή του σεναρίου. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) και ο Μάικλ Πρους (Michael Pruss) της Scott Free έχουν αναλάβει την παραγωγή, μαζί με τον σεναριογράφο και τον Μπέργκερ για λογαριασμό της Nine Hours, καθώς και τους Πιτ, Τζέρεμι Κλάινερ (Jeremy Kleiner) και Ντέντε Γκάρντνερ (Dede Gardner) για την Plan B Entertainment.

Η Scott Free, ο Μπέργκερ και ο Κατζάνικ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους μετά τη σειρά «The Terror» του AMC. Το εγχείρημα άρχισε να παίρνει μορφή πριν από μια δεκαετία, όταν ο πολυβραβευμένος σεναριογράφος παρουσίασε το μυθιστόρημα στη Scott Free και κέντρισε το ενδιαφέρον του Μπέργκερ.

Σύμφωνα με το Deadline, η A24 χρηματοδοτεί την ταινία και θα αναλάβει την διανομή της σε όλο τον κόσμο.