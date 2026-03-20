Ολοκληρώθηκε η 32η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα και τον Ολυμπιακό να παραμένει μόνος δεύτερος.

Οι «πράσινοι» νίκησαν με 82-74 τον Ερυθρό Αστέρα και τον έπιασαν στο 18-14, χωρίς ωστόσο να πάρουν την διαφορά. Το ίδιο ρεκόρ έχουν επίσης η Ζάλγκιρις Κάουνας, η Μονακό και η Μπαρτσελόνα την ώρα που πίσω τους βρίσκεται στο 17-15 η Dubai BC.

Στα άλλα αποψινά αποτελέσματα, η Φενέρμπαχτσε νίκησε στην έδρα της με 79-75 την Αρμάνι Μιλάνο, η Ζαλγκίρις επικράτησε με 87-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και η Μακάμπι Τελ Αβίβ με 89-85 της Βιλερμπάν στην Γαλλία.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66

Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80

Μπάγερν – Dubai BC 74-87

Παρί – Παρτίζαν 81-90

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 79-75

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85

Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74

Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89

Βαθμολογια

1. Φενέρμπαχτσε 23-9

2. Ολυμπιακός 22-11

3. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11

4. Ρεάλ Μαδρίτης 20-12

5. Βαλένθια 20-12

6. Ζάλγκιρις 18-14

7. Μονακό 18-14

8. Παναθηναϊκός AKTOR 18-14

9. Ερυθρός Αστέρας 18-14

10. Μπαρτσελόνα 18- 14

11. BC Dubai 17-15

12. Αρμάνι Μιλάνο 16-16

13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16

14. Μπάγερν 13-19

15. Βίρτους Μπολόνια 13-19

16. Παρτίζαν 12-20

17. Παρί 12-21

18. Αναντολού Εφές 10- 22

19. Μπασκόνια 9-23

20. Βιλερμπάν 8-25

Επόμενη αγωνιστική (33η):

Τρίτη 24 Μαρτίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (19:30)

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου (20:00)

Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (20:00)

Dubai BC – Παναθηναϊκός (20:30)

Βαλένθια – Ολυμπιακός (21:30)

Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (21:30)

Παρτίζαν – Βιλερμπάν (21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (22:00)

Τετάρτη 25 Μαρτίου

Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (21:30)