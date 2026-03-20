Ολοκληρώθηκε η 32η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα και τον Ολυμπιακό να παραμένει μόνος δεύτερος.
Οι «πράσινοι» νίκησαν με 82-74 τον Ερυθρό Αστέρα και τον έπιασαν στο 18-14, χωρίς ωστόσο να πάρουν την διαφορά. Το ίδιο ρεκόρ έχουν επίσης η Ζάλγκιρις Κάουνας, η Μονακό και η Μπαρτσελόνα την ώρα που πίσω τους βρίσκεται στο 17-15 η Dubai BC.
Στα άλλα αποψινά αποτελέσματα, η Φενέρμπαχτσε νίκησε στην έδρα της με 79-75 την Αρμάνι Μιλάνο, η Ζαλγκίρις επικράτησε με 87-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και η Μακάμπι Τελ Αβίβ με 89-85 της Βιλερμπάν στην Γαλλία.
Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:
Βαλένθια – Μπαρτσελόνα 62-66
Αναντολού Εφές – Μονακό 93-98
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 109-91
Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80
Μπάγερν – Dubai BC 74-87
Παρί – Παρτίζαν 81-90
Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο 79-75
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ρεάλ Μαδρίτης 87-85
Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89
Βαθμολογια
1. Φενέρμπαχτσε 23-9
2. Ολυμπιακός 22-11
3. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
4. Ρεάλ Μαδρίτης 20-12
5. Βαλένθια 20-12
6. Ζάλγκιρις 18-14
7. Μονακό 18-14
8. Παναθηναϊκός AKTOR 18-14
9. Ερυθρός Αστέρας 18-14
10. Μπαρτσελόνα 18- 14
11. BC Dubai 17-15
12. Αρμάνι Μιλάνο 16-16
13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
14. Μπάγερν 13-19
15. Βίρτους Μπολόνια 13-19
16. Παρτίζαν 12-20
17. Παρί 12-21
18. Αναντολού Εφές 10- 22
19. Μπασκόνια 9-23
20. Βιλερμπάν 8-25
Επόμενη αγωνιστική (33η):
Τρίτη 24 Μαρτίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (19:30)
Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου (20:00)
Μονακό – Αρμάνι Μιλάνο (20:00)
Dubai BC – Παναθηναϊκός (20:30)
Βαλένθια – Ολυμπιακός (21:30)
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές (21:30)
Παρτίζαν – Βιλερμπάν (21:45)
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (22:00)
Τετάρτη 25 Μαρτίου
Μπασκόνια – Ερυθρός Αστέρας (21:30)