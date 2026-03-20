Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εργασίες του 12ου επιστημονικού συνεδρίου των Ελλήνων Δημοσιολόγων, που διεξάγεται στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κομοτηνής, ανέφερε ότι «η συνταγματική αναθεώρηση είναι μεγάλη ευκαιρία ανανέωσης και βαθύτερου εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος».



Αναλυτικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «η επερχόμενη συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μεγάλη θεσμική πρόκληση για το πολιτικό μας σύστημα και μεγάλη ευκαιρία ανανέωσης και βαθύτερου εκδημοκρατισμού» και προσέθεσε: «Πιστεύω ότι αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη στο βωμό στενών πολιτικών και κομματικών προσεγγίσεων και επιδιώξεων. Όλοι βλέπουμε ότι τρέχουν τεκτονικές εξελίξεις σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο και ταυτόχρονα καθοριστικές αλλαγές διαμόρφωσης στην ταυτότητα των δυτικών δημοκρατιών».



Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε: «Το Δημόσιο Δίκαιο όπως το ξέραμε αμφισβητείται και είμαστε υποχρεωμένοι να ξανασκεφτούμε το πεδίο εφαρμογής του, που είναι τα πολιτικά συστήματα γενικά, και ειδικά στην χώρα μας.



Το Σύνταγμα και η εκάστοτε αναθεώρηση του είναι ο κατ’ εξοχήν δρόμος και τρόπος δημοκρατικής αναβάθμισης και βελτίωσής του πολιτικού συστήματος».



Τέλος, ο κ. Φλωρίδης, ανέφερε ότι «ρυθμίσεις στις σχέσεις των τριών εξουσιών, η διαφάνεια, η συμμετοχή και ο έλεγχος του πολίτη, η λογοδοσία, η ισοτιμία πολιτικού και πολίτη πρέπει να τεθούν σ’ ένα ουσιαστικό διάλογο και να επαναθεσμιστούν με γνώμονα την ανανέωση και τον βαθύτερο εκδημοκρατισμό της ελληνικής πολιτείας», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.