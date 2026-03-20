Δεκάδες έργα τέχνης κατασχέθηκαν από την γκαλερί του Γιώργου Τσαγκαράκη στη Γλυφάδα, καθώς ο πασίγνωστος γκαλερίστας συνελήφθη μετά τη διαφήμιση Ευαγγελίου στο διαδίκτυο, το οποίο φέρεται να προέρχεται από το 1745.

Το ελληνικό FBI «άδειασε» τη γκαλερί, κατάσχοντας δεκάδες πίνακες πολλών μεγεθών και ειδών, μεταξύ αυτών και έναν της τεχνοτροπίας Μηταράκη.

Πληροφορίες του Live News ανέφεραν ότι 300 πίνακες φέρεται να είναι πλαστοί, ενώ ελέγχεται ο τρόπος δεκάδων ακόμη που φέρεται να είναι γνήσιοι.

Επιπλέον, φέρεται να προκύπτουν ερωτήματα για τον τρόπο που ο Γιώργος Τσαγκαράκης απόκτησε το Ευαγγέλιο που διαφείμησε προς πώληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο Mega, ότι υπάρχει πιθανότητα το Ευαγγέλιο να προέρχεται από συλλέκτη, ωστόσο σε μια τέτοια περίπτωση χρειάζονται παραστατικά.

Επίσης, μπορεί να έχει κλαπεί από μοναστήρι ή κάποια εκκλησία, καθώς σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο τον 18ο αιώνα διάφορες μονές στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα λάμβαναν Ευαγγέλια, κυρίως από την Ιταλία, χώρα από την οποία φέρεται και να προέρχεται το κειμήλιο του Γιώργου Τσαγκαράκη.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την αστυνομική επιχείρηση στη γκαλερί στη Γλυφάδα: