Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά τη σύλληψη του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, για υπόθεση αντικειμένου που εμπίπτει στο νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν κατάσχει περισσότερους από 400 πίνακες ζωγραφικής κ.ά. άλλα έργα τέχνης, ανάμεσα τους και θρησκευτικές εικόνες. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής 7 πίνακες ζωγραφικής έχουν εξεταστεί και κριθεί πλαστοί.

Στην καταγγελία που έγινε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είχε επισημανθεί πως ο Γιώργος Τσαγκαράκης φέρεται να πουλούσε πίνακες αμφιβόλου γνησιότητας, τους οποίους απέδιδε σε κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους όπως ο Κωνσταντίνος Παρθένης και ο Γιάννης Τσαρούχης, με αντίτιμο που κυμαίνονταν από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

Ωστόσο, θρυαλλίδα εξελίξεων αποτέλεσε το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πασίγνωστου γκαλερίστα, στο οποίο «διαφήμιζε» ένα Ευαγγέλιο το οποίο χρονολογείται από τον 18ο αιώνα (κάπου ανάμεσα στο 1700 και το 1730μ.Χ.). Το συγκεκριμένο εκκλησιαστικό βιβλίο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές εξετάστηκε και είναι γνήσιο, κάτι που σημαίνει ότι εμπίπτει στον νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στη δικογραφία που σχηματίζεται από το «ελληνικό FBI» περιλαμβάνεται και η κατάσχεση χρηματικού ποσού ύψους περίπου 200.000 ευρώ, μετά τις έρευνες που έγιναν στην γκαλερί του Κολωνακίου και σε αποθήκες σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Έρευνα έγινε και στο σπίτι του.