Μία ιδιαιτέρως σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας, στην οποία εμπλέκεται ανώτερος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, αποκαλύφθηκε την Πέμπτη 5/2. Ο 50χρονος άνδρας που παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ φέρεται ότι έδινε διαβαθμισμένες και άκρως απόρρητες πληροφορίες σε χώρα εκτός ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα στην Κίνα.

Ο αξιωματικός ήδη συνελήφθη από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές εντός του στρατοπέδου στο οποίο υπηρετούσε και θα οδηγηθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews, η υπόθεση κατασκοπείας περνά στην κύρια ανάκριση, πράγμα που σημαίνει ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κρατείται από την αερονομία, αναμένεται τις επόμενες ώρες να βρεθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι για συλλογή και διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Οι συναντήσεις με Κινέζους

Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία δείχνουν τον συγκεκριμένο αξιωματικό να συναντάται ακόμα και με ανθρώπους από την Κίνα όπου κατέληγαν τα στοιχεία, τα οποία έφευγαν από τα χέρια του. Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν τους είχε παραδώσει κάποια έγγραφα ή τους είχε μεταφέρει κάποιες πληροφορίες, που αφορούν την εθνική ασφάλεια.

Το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων είχε πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογίας.

Πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, ο οποίος το τελευταίο διάστημα φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει και άλλους σε αυτό το έργο.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η σύλληψη του αξιωματικού αποφασίστηκε λίγο πριν αποδεσμεύσει προς τρίτους πληροφορίες που αφορούν υψηλή τεχνολογία της Ελλάδας.

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει ομολογήσει το παράνομο των πράξεών του.

Με ΝΑΤΟϊκά σχέδια σχετίζονται οι πληροφορίες που θα διέρρεε

Την ίδια στιγμή πραγματοποιούνται έλεγχοι και στο υπηρεσιακό περιβάλλον του ανωτέρου αξιωματικού, καθώς υπάρχουν ενδείξεις στις στρατιωτικές αρχές πως προσπάθησε ο ίδιος να στήσει ένα δίκτυο πληροφοριών για να τροφοδοτούν ακόμη περισσότερο τους «τρίτους».

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση τονίζουν ότι αρκετό από το υλικό σχετίζεται και με ΝΑΤΟϊκά σχέδια· αυτό αλλάζει κατά πολύ τη διαβάθμιση της υπόθεσης, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση και η Συμμαχία, κυρίως οι Αμερικανοί.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».