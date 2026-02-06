Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 50χρονος σμήναρχος ο οποίος είχε πρόσβαση σε νατοϊκές πληροφορίες και κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο εν λόγω άνδρας υπηρετούσε σε μια νευραλγική θέση σε κάποια μονάδα της Πολιτικής Αεροπορίας στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στο Καβούρι.

Είχε δε πρόσβαση σε πολύ ευαίσθητες πληροφορίες, είτε ηλεκτρονικού πολέμου, είτε πτήσεων αεροσκαφών, επικοινωνιών και είχε τεθεί εδώ και μήνες στο ραντάρ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αλλά και της αρμόδιας υπηρεσίας του Στρατού και κατηγορείται πως διέρρεε πληροφορίες και άλλα ευαίσθητα δεδομένα στην Κίνα.

Ο αξιωματικός παρακολουθούταν μετά την ενημέρωση που έγινε από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες.

Έτσι, παρουσία εισαγγελέα, στρατιωτικών αρχών και της ΕΥΠ, συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε τις πράξεις του ενώ φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 6/2 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» προσπάθησε κατά την τελευταία περίοδο να προσηλυτίσει και άλλους μέσα σε αυτή την ομάδα των κατασκόπων οι οποίοι θα δούλευαν για λογαριασμό αυτής της ξένης δύναμης.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».