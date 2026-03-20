Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στον Φλοίσβο και χρειάστηκε το τάι μπρέικ φτάσει στη νίκη με 3-2 και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος στο βόλει των ανδρών.

Με την κατάκτηση αυτή οι «πράσινοι» έφτασαν τις επτά στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον Ηρακλή, ο οποίος έχει έξι τίτλους.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με πέντε τίτλους, ενώ στην κορυφή είναι ο Ολυμπιακός με 18 τίτλους.

Από το ξεκίνημα του αγώνα ο Φλοίσβος έδειξε τις διαθέσεις του και πήρε το σετ με 25-22. Στο δεύτερο σετ, ωστόσο οι «πράσινοι» αντέδρασαν και έφεραν το παιχνίδι στα ίσια με 25-20.

Ο Φλοίσβος στο τρίτο σετ πάλι ήταν αυτός που ήταν καλύτερος και έκανε το 2-1 με 25-20. Η συνέχεια ωστόσο ανήκε στον Παναθηναϊκό.

Αρχικά οι «πράσινοι» στο τέταρτο σετ ισοφάρισαν σε 2-2 με 25-16 και στο τάι μπρέικ ολοκλήρωσαν την ανατροπή επικρατώντας 15-8 και κατακτώντας το τρόπαιο.

Τα σετ: 22-25, 25-20, 20-25, 25-16, 15-8

Η χρυσή βίβλος

18 κατακτήσεις: Ολυμπιακός (1981, 1983, 1989, 1990, 1992, 1993, 1997, 1998, 1999, 2001, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2024, 2025)

7 κατακτήσεις: Παναθηναϊκός (1982, 1984, 1985, 2007, 2008, 2010, 2026)

6 κατακτήσεις: Ηρακλής (2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2012)

5 κατακτήσεις: ΠΑΟΚ (2015, 2018, 2019, 2022, 2023)

1 κατάκτηση: Δημόκριτος (1987), ΑΕ Νίκαια (2003)