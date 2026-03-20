Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε βίντεο για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον επισιτισμό.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο πρωθυπουργός, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά!

Κι αν δεν δουλεύεις στείλε το σε κάποιον φίλο ή φίλη σου που δουλεύει!

Υπογράφηκε η νέα (συλλογική) σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: Αυξήσεις στους μισθούς σας! Μιλάμε για αυξήσεις από 6% έως 25% πάνω στον κατώτατο μισθό.

Πλέον, ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται: από 930 ευρώ έως 1100 ευρώ συν επιδόματα όπως 10% για εποχική δουλειά και έως συν 15% για τουριστική εκπαίδευση.

Καλύπτουμε έτσι έως και 400.000 εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 15% των μισθωτών στη χώρα.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους στο χώρο της εστίασης».

