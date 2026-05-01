Σε ένα ματς-θρίλερ που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και έφυγε νικητής από την έδρα της Βαλένθια, αποκτώντας σαφές προβάδισμα στη σειρά των playoffs.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» πέρασε με 107-105 από τη «Roge Arena», διπλασιάζοντας τις νίκες της (2-0) και φέρνοντας πλέον τη σειρά στα μέτρα της.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετήθηκε μέσω Instagram, απαντώντας στις τοποθετήσεις του προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Κύριε Μαρτίνεθ, αυτό που θα ήθελα να σου πω μετά τη δήλωση που έκανες για μένα, αποκαλώντας με -δεν ξέρω- με πολλά επίθετα, είναι το ακόλουθο: Θέλω να σε συγχαρώ, γιατί είσαι ένας σπουδαίος κόουτς και αυτό που έχεις κάνει με τη Βαλένθια είναι εκπληκτικό. Η Βαλένθια μετατρέπεται σε ένα τεράστιο κλαμπ στο μπάσκετ και εσύ είσαι ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό. Αλλά, αναλογιζόμενος αυτά που είπες για μένα, συγγνώμη, αλλά είσαι ψεύτης. Ποτέ δεν πλησίασα το τραπέζι των διαιτητών, ήμουν πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφραζα την απογοήτευσή μου για ένα φάουλ που δεν είχε δοθεί. Και, για να είμαι ειλικρινής, σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν πιστεύω ότι η Βαλένθια πρέπει να μιλάει για τη διαιτησία. Καλό υπόλοιπο σειράς».

Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε με νέο story, συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος και υπερασπιζόμενος τη θέση του:

«Όπως βλέπετε, ούτε οι διαιτητές δεν αναφέρουν τίποτα. Επειδή δεν συνέβη τίποτα. Το μόνο που συνέβη είναι ότι χάσατε 2-0 στο γήπεδό σας, μετά από μια φανταστική σεζόν που είχατε. Αλλά, εάν θέλετε να γίνετε μια μεγάλη ομάδα και όχι απλά μια καλή ομάδα, πρέπει να μάθετε και να χάνετε. Και να μην προσπαθείτε να κατηγορήσετε την ομάδα που νίκησε».

