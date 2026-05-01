Για όσους από εμάς που μεγάλωσαν τις δεκαετίες του ’80, του ’90 ή ακόμα και αργότερα, υπάρχουν κάποιες αναμνήσεις που μυρίζουν φρεσκοτυπωμένο χαρτί και έχουν τη γεύση… του μαγικού ζωμού. Σαν αυτόν που έπιναν στο μικρό και ανυπότακτο γαλατικό χωριό, οι κάτοικοί του, όπως ο Αστερίξ και ο Οβελίξ, δύο από τους αγαπημένους τηλεοπτικούς ήρωες των παιδικών μας χρόνων, με τους οποίους μεγαλώσαμε μαζί. Αλλά και πήραμε πολύτιμα μαθήματα από εκείνους.

Εξάλλου, μέσα από τις περιπέτειες του δαιμόνιου Αστερίξ και του πληθωρικού Οβελίξ, ανακαλύψαμε την αξία της φιλίας, της ομαδικότητας, της ομόνοιας, της ελευθερίας και της αντίστασης απέναντι σε κάθε καταπίεση, που εδώ είχε τη μορφή της «Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας». Και, φυσικά, μας δίδαξαν ότι το γέλιο είναι το πιο ισχυρό όπλο. Ο Αστερίξ, ο Οβελίξ και ολόκληρο το γαλατικό χωριό αποτελούν μέχρι και σήμερα ένα ξεχωριστό κομμάτι της ποπ κουλτούρας.

Και τώρα, το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, βγάζει από τις αποθήκες του, τους αγαπημένους ήρωες, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Παιχνίδια στο Φως», όπου αναδεικνύει αφανείς θησαυρούς από τη συλλογή του Μουσείου. Έτσι, το τρίμηνο Μάϊος – Ιούλιος 2026, «Το Χωριό του Αστερίξ» στήνεται στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών και ο ευρηματικός ήρωας και οι σύντροφοί του, που γεννήθηκαν το 1959 από τους Ρενέ Γκοσινί και Αλμπέρ Ουντερζό, παρουσιάζονται, μέσα από μια σπάνια, περιορισμένης έκδοσης σύνθεση που δεν φοβάται… ούτε τις ρωμαϊκές λεγεώνες ούτε τη σκόνη του χρόνου.

Η συλλεκτική σειρά «Uderzo: Mini & Village Astérix» της γαλλικής εταιρείας Pixi & Cie Γαλλία, δεκαετία 1990, είναι ένα από τα μόλις 500 αριθμημένα σύνολα, με μεταλλικές φιγούρες ζωγραφισμένες στο χέρι, που αποτυπώνουν με μοναδική λεπτομέρεια τον αγαπημένο κόσμο του κόμικ.

Μέσα από τη λεπτομέρεια και τη μικρή κλίμακα, αναδεικνύεται η μετάβαση από το κόμικ στο τρισδιάστατο αντικείμενο, από την αφήγηση στο συλλεκτικό τεκμήριο. Ένα παιχνίδι-σύμβολο που συνδυάζει χιούμορ, ιστορία και πολιτισμική ταυτότητα, μετατρέποντας τον φανταστικό κόσμο του Αστερίξ σε απτή εμπειρία θέασης.

Γι’ αυτό δεν γίνεται να μη ζήσετε αυτή την εμπειρία, το Σάββατο 23 Μαΐου, είτε με τα παιδιά σας, είτε μόνοι. Στο Μουσείο θα συναντήσετε τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τον δρυΐδη Πανοραμίξ και ολόκληρη την κοινότητα των ανυπότακτων Γαλατών, που είναι έτοιμοι για νέες περιπέτειες μέσα στο εμβληματικό χωριό τους.

Οι επισκέπτες του Μουσείου, με το εισιτήριο εισόδου τους, θα έχουν την ευκαιρία να μεταφερθούν στο 50 π.Χ. και να συμμετάσχουν στη δημιουργία της εμβληματικής σκηνής του γαλατικού συμποσίου από τον κόσμο του Αστερίξ.

Με φιγούρες και σύνολα Playmobil, θα αναπαραστήσουν το εορταστικό τραπέζι των Γαλατών και θα γίνουν μέρος της ιστορίας κατασκευάζοντας το σπίτι του Αστερίξ μαζί τον Οβελίξ και τον πιστό Ιντεφίξ. Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, θα ζωντανέψει την ατμόσφαιρα εκεί όπου οι ανυπότακτοι Γαλάτες γιορτάζουν τις νίκες τους μετά από κάθε περιπέτεια με τους Ρωμαίους.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση γενεών που προσφέρει μια εμπειρία δημιουργίας, φαντασίας και αφήγησης, είναι μια ευκαιρία οι μεγάλοι που διάβασαν και έπαιξαν με τους Γαλάτες, να μοιραστούν ιστορίες και περιπέτειες και να αναγνωρίσουν αγαπημένους χαρακτήρες.

Πότε: Σάββατο 23 Μαΐου 2026, ώρα 12:00

Η παρακολούθηση της δράσης είναι δυνατή με την αγορά εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο Παιχνιδιών στο ταμείο του μουσείου ή ηλεκτρονικά στο tickets.benaki.gr

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ για ΠΑΙΔΙΑ & ΝΕΟΥΣ κάτω των 22 ετών