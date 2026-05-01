Η ετήσια λίστα του Time Out για τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου λειτουργεί σαν μια πυξίδα για όσους αναζητούν το απόλυτο καλοκαιρινό τοπίο. Και ι για το 2026, η κορυφή ανήκει σε έναν προορισμό που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικός.

Η παραλία Entalula Beach, στις Φιλιππίνες, κατακτά την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας ότι η αυθεντική ομορφιά παραμένει ακαταμάχητη.

Κρυμμένη στην επαρχία Παλάουαν, η Entalula περιγράφεται ως ένα «παραμελημένο κομμάτι παραδείσου» -και όχι άδικα. Η εικόνα της είναι σχεδόν ιδεατή με εκτυφλωτική λευκή άμμο, τιρκουάζ νερά απίστευτης διαύγειας και επιβλητικούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς να υψώνονται στο φόντο.

Η πρόσβαση αποκλειστικά με βάρκα έχει λειτουργήσει ως φυσικό φίλτρο μαζικού τουρισμού, διατηρώντας την εμπειρία σχεδόν ανέγγιχτη. Σε μια εποχή όπου η υπερέκθεση αλλοιώνει ακόμη και τα πιο όμορφα μέρη, η απομόνωση της Entalula είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της.

Στη δεύτερη θέση, η Ελλάδα έχει έναν ισχυρό λόγο υπερηφάνειας. Η παραλία Φτέρη, στην Κεφαλονιά, ξεχωρίζει για το δραματικό της τοπίο: λευκά βότσαλα, γαλαζοπράσινα νερά και απότομα βράχια που δημιουργούν μια αίσθηση απομόνωσης και αγριότητας. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα «η σχετικά δύσκολη πρόσβαση, είτε με σκάφος είτε μέσω πεζοπορίας, την κρατά μακριά από τα πλήθη, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ως “μυστικό” του Ιονίου».

Την κορυφαία τριάδα συμπληρώνει η Wharton Beach στη Δυτική Αυστραλία, ένας παράδεισος για τους λάτρεις του σέρφινγκ και της άγριας φύσης, όπου δεν είναι σπάνιο να δει κανείς δελφίνια να κινούνται στα κύματα.

Στην τέταρτη θέση, η εξωτική Nosy Iranja στη Μαδαγασκάρη προσφέρει ένα σχεδόν σουρεαλιστικό θέαμα: δύο νησάκια που ενώνονται με μια λωρίδα άμμου μήκους δύο χιλιομέτρων, η οποία εξαφανίζεται με την παλίρροια.

Η λίστα συνεχίζεται με προορισμούς όπως τα Νησιά Φίτζι, οι Μαλδίβες και το Μεξικό, αποδεικνύοντας ότι η έννοια της «τέλειας παραλίας» δεν είναι μονοδιάστατη. Ωστόσο, το κοινό νήμα είναι σαφές: απομόνωση, καθαρότητα τοπίου και μια αίσθηση ανακάλυψης.