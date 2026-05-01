Το ζήτημα της θανατικής ποινής βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο, αφού την Πέμπτη 30 Απριλίου εκτελέστηκαν δύο άνδρες στον νότο των ΗΠΑ, στις πολιτείες της Φλόριντα και του Τέξας. Ο ένας από αυτούς είχε περάσει σχεδόν 50 χρόνια περιμένοντας την εκτέλεσή του.

Στη Φλόριντα, ο 70χρονος Τζέιμς Χίτσκοκ, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1977, για υπόθεση φόνου με θύμα τη 13χρονη Σίνθια Ντρίγκερς, κόρη του αδελφού του. Ο 70χρονος δήλωνε αθώος και έλεγε ότι το έγκλημα διαπράχθηκε από τον αδελφό του. Εκτελέστηκε στις 18:12.

Στο Τέξας, ο 37χρονος Τζέιμς Μπρόουντναξ, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2008, για τους φόνους δύο μουσικών παραγωγών, του Στίβεν Σουάν και του Μάθιου Μπάτλερ. Εκτελέστηκε στις 18:47.

Οι δύο εκτελέσεις αύξησαν στις δέκα το σύνολο από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Σε όλες χρησιμοποιήθηκαν θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα. Οι έξι από τις εκτελέσεις έγιναν στη Φλόριντα.

Την περασμένη χρονιά στις ΗΠΑ έγιναν συνολικά 47 εκτελέσεις. Ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία κι ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα -39 το 2025. Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις -Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια- εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.