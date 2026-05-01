Εντείνεται το πολιτικό πρέσινγκ που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση επιχειρώντας να αξιοποιήσει το μομέντουμ πριν ακόμα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα του, τώρα που η βελόνα στις δημοσκοπήσεις έχει αρχίσει για το ίδιο να κινείται.

Το πρωθυπουργικό διευθυντήριο ωστόσο δεν έχει σκοπό να επιτρέψει στην αντιπολίτευση να μονοπωλεί την ατζέντα με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, γι’ αυτό αφενός δεν θα αφήνει τίποτα αναπάντητο, αφετέρου θα αποδομεί την αντιπολιτευτική επιχειρηματολογία και θα προβάλλει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες- παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα.

«Καθόμουν και σκεφτόμουν στη μάχη που θα δώσουν ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης για τη δεύτερη θέση τι άλλο θα ακούσουμε τα αυτάκια μας, περίπου ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές του 2027» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος στηλίτευσε την πολιτική της πλειοδοσίας των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης αντιπαραβάλλοντας το κοστολογημένο πρόγραμμα της ΝΔ.

Τρανό παράδειγμα η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για 4ημερη εργασία, την οποία αποδόμησε η κυβέρνηση μιλώντας για ανεπεξέργαστη πρωτοβουλία, στη λογική του επικοινωνιακού εντυπωσιασμού, χωρίς στοιχειοθέτηση και ευθύνη για τις επόμενες γενιές.

Η πρόταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό, Αραμπατζή

Εν τω μεταξύ, στη λογική του πολιτικού διαγκωνισμού παραμονή της πρωτομαγιάς επίλεξε το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή ανακατεύοντας και πάλι την τράπουλα και επαναφέροντας στο προσκήνιο το θέμα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, λίγες μόνο ημέρες μετά την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ, ενώ σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ανακοινώσει το πολιτικό μανιφέστο του νέου πολιτικού σχηματισμού του.

Μόλις δύο ημέρες πριν ο πρωθυπουργός στο περιβάλλον του υπουργικού συμβουλίου επιτέθηκε με σφοδρότητα στην αντιπολίτευση μιλώντας για κόμματα που χρησιμοποιούν «απεχθή ρητορική, δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου» και ξεκαθαρίζοντας πως η ΝΔ δεν θα παρασυρθεί στον βούρκο της τοξικότητας. «Δυστυχώς είναι ένας κατήφορος, ο οποίος σπέρνει δηλητήριο και μίσος σε ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς έχουμε χρέος αυτόν τον κατήφορο να τον σταματήσουμε» πρόσθεσε.

Οι τοποθετήσεις του ήταν απόλυτα μελετημένες και αυτή την στρατηγική θα ακολουθήσουν τόσο ο ίδιος ο πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη επιδιώκοντας να περάσουν το μήνυμα στους πολίτες ότι αντιπαραβάλλουν την ομαλότητα απέναντι στις τεχνητές εντάσεις και τον διχασμό.

Με τις κοινοβουλευτικές μάχες μεταξύ των πολιτικών αρχηγών να φουντώνουν η κυβέρνηση τοποθετηθεί τις επόμενες ημέρες επί της προανακριτικής που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση αφού πρώτα τη μελετήσει, με το ΠΑΣΟΚ να έχει ήδη προαναγγείλει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Ανώτατο πάντως κυβερνητικό στέλεχος υπενθύμιζε πως αυτή η συζήτηση γίνεται και αυτή η δυνατότητα υπάρχει, γιατί αυτή η δήθεν «καθεστωτική» κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να καταθέτει μία πρόταση η οποία, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να ψηφιστεί και από λιγότερους από 150, δηλαδή από 120 βουλευτές.