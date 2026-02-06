Μεγάλες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την υπόθεση του 54χρονου σμήναρχου που κατηγορείται ότι διενεργούσε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Στον στρατιωτικό ασκήθηκε ποινική δίωξη και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ενώ τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με το Live News, οι έρευνες δεν θα περιοριστούν στον περίγυρο του συγκεκριμένου σμήναρχου, καθώς πέρα από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτείνονται πλέον και σε άλλους τομείς, όπως το υπουργείο Άμυνας, τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, την ΕΥΠ και την Αστυνομία.

Επίσης, πέρα από την ποινική του δίωξη, έχει διαταχθεί και ΕΔΕ από την Πολεμική Αεροπορία ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει διαρρεύσει προς το Πεκίνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής του Mega, ανάλογα με τη βαρύτητα των πληροφοριών που έχει μεταδώσει, θα βρεθεί αντιμέτωπος με 10 έτη έως και ισόβια.

Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Ο 54χρονος είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες και κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας.

Μεγάλο μέρος του υλικού που θα διέρρεε αφορά ΝΑΤΟϊκά σχέδια, γεγονός που αυξάνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη Συμμαχία, κυρίως τις ΗΠΑ.

Η διαρροή στοιχείων υψηλής τεχνολογίας απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, καθώς πολλές υποδομές της άμυνας βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης. Παράλληλα, οι στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Τι έγραφε για πράκτορες που κατασκοπεύουν ο 54χρονος σμήναρχος

Ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας πριν κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, σχολίαζε αρνητικά τους κατασκόπους.

Ο στρατιωτικός που ασχολούνταν με ζητήματα κυβερνοασφάλειας έγραφε εκτενώς και σύμφωνα με το Live News, υποστήριζε για τους κατασκόπους:

«Οι κακόβουλοι παράγοντες ζουν ανάμεσά μας – δουλεύουμε μαζί τους. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να τους λάβει σοβαρά υπόψη και να τους περιορίσει. Οι insiders αποτελούν κρίσιμο πόρο, κι όσοι είναι κακόβουλοι μπορούν να αποβούν σημαντική απειλή για κάθε επιχείρηση, αν υποτιμηθούν».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 54χρονος προχωρούσε άνετα στο διαδίκτυο σε αναζητήσεις και αναφορές στη δουλειά του, σαν να απασχολούνταν στην ελεύθερη αγορά και όχι σαν να ήταν εν ενεργεία στρατιωτικός.