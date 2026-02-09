Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση κατασκοπείας που ερευνούν οι ελληνικές αρχές στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνουν πλέον τα ταξίδια του 54χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, οι επαφές του με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και η πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων, μεταξύ των οποίων και απόστρατοι αξιωματικοί.

Η έρευνα επικεντρώνεται τώρα στον κύκλο του σμήναρχου και στις επαφές που είχε μέσα στη μονάδα που υπηρετούσε. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έκανε χρήση της ιδιότητάς του προκειμένου να βάζει μέσα στο στρατόπεδο το κινητό που χρησιμοποιούσε για τις ενέργειές του.

Μιλώντας για την υπόθεση ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, τόνισε αρχικά πως «όποιος ξεπουλάει κάτι από την Ελλάδα, κάτι από την πατρίδα του, είναι εθνικός μειοδότης, τελεία και παύλα».

«Στον πόλεμο θα τον είχαν στήσει στα 3 μέτρα. Μου είναι αδιανόητο ότι Έλληνας αξιωματικός ξεπουλάει την πατρίδα του, μακάρι να είναι ψέματα», είπε επίσης ο κ. Τσούκαλης και συνέχισε:

«Εάν μπορούσα να νομοθετήσω, θα τον είχα στο Σύνταγμα να τον φτύνει όλη η Ελλάδα».

Σχετικά με την αφαίρεση της ιθαγένειας, ο κ. Τσούκαλης είπε, μιλώντας στο Action24: «Τι να την κάνει την ελληνική ιθαγένεια, δεν σεβάστηκε την πατρίδα του, δεν σεβάστηκε την οικογένειά του». Μάλιστα, όπως είπε υπάρχει η πιθανότητα να έχει στρατολογήσει κι άλλους.

«Τη ζημιά που έχει κάνει δεν μπορεί να την αξιολογήσει κανείς πέρα από τις Αρχές που κάνουν την έρευνα. Αυτός ο άνθρωπος πήρε ένα όπλο και πυροβόλησε στην καρδιά την πατρίδα του», κατέληξε ο Γιώργος Τσούκαλης.