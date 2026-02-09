Νέα στοιχεία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον 54χρονο σμήναρχο, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Ο 54χρονος έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ενώ θυμίζεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιφέρει κάθειρξη έως και 20 έτη.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1 σήμερα το πρωί, ο ανώτερος αξιωματικός, διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι φέρεται να έπαιρνε 10.000-15.000 ευρώ κάθε φορά που έστελνε έναν χάρτη ή μία πληροφορία στην Κίνα, χωρίς να είναι μέχρι στιγμής ξεκάθαρο πόσες φορές είχε γίνει αποστολή σοβαρών και ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών από μεριάς του.

«Μιλάμε για 25.000-30.000 ευρώ σε bitcoin, αυτό ξέρουμε έως τώρα. Δεν γνωρίζουμε για άλλους κρυφούς λογαριασμούς», είπε ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, για το ποσό που φέρεται να έλαβε ο σμήναρχος επί συνόλου με τη δράση του.

«Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί και τα δύο κινητά του, το ένα είχε ένα wallet όπου βρέθηκαν τα χρήματα με bitcoin και το άλλο είναι κενό».

«Βρέθηκε το ειδικό μηχάνημα αποκρυπτογράφησης που του είχε δώσει ο Κινέζος καθοδηγητής, ο οποίος προφανώς συνεννοούνταν και με μία γυναίκα που αναζητείται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ήταν μάλλον σύνδεσμος. Είχε κάνει ταξίδι στην Κίνα με το πρόσχημα ότι θα μάθει κινέζικα και σε αυτό το ταξίδι “παίχτηκε” όλο», συμπλήρωσε ο αστυνομικός αναλυτής.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο ίδιος: «Αυτός ο άνθρωπος (σ.σ. ο σμήναρχος) εάν δεν προχωρούσε στην ιεραρχία θα έβγαινε στη σύνταξη και θα έπαιρνε 95.000-100.000 ευρώ εφάπαξ. Άρα, είναι “κάπως” να μιλάμε για 25.000-30.000 (σ.σ. εννοώντας ότι είναι κι άλλα τα χρήματα, καθώς αυτό το ποσό φαίνεται -συγκριτικά- μικρό)».

Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στις Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχει αναταραχή με τη σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας που έγινε γνωστή το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου.

Ο σμήναρχος κατηγορείται ότι μετέδιδε διαβαθμισμένες και απόρρητες πληροφορίες σε φορείς στην Κίνα και να προσπαθούσε να στρατολογήσει και άλλους στο δίκτυο πληροφοριών του.

Ο 50χρονος που υπηρετούσε σε μονάδα στα Νότια Προάστια ομολόγησε τις πράξεις του και κρατείται από την αερονομία και θα βρεθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι για συλλογή και διαρροή μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Όπως αναφέρουν ανώτεροι αξιωματικοί, πρόκειται για μία ξεκάθαρη υπόθεση κατασκοπείας, η οποία αντιμετωπίζεται με την ανάλογη βαρύτητα και βεβαίως θα υπάρξει και η δέουσα αυστηρότητα.

Είχε πρόσβαση σε σχέδια ανάπτυξης τεχνολογίας

Ο 54χρονος είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες και κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια, την άμυνα και την ανάπτυξη τεχνολογίας.

Μεγάλο μέρος του υλικού που θα διέρρεε αφορά ΝΑΤΟϊκά σχέδια, γεγονός που αυξάνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη Συμμαχία, κυρίως τις ΗΠΑ.

Η διαρροή στοιχείων υψηλής τεχνολογίας απασχολεί ιδιαίτερα τις στρατιωτικές αρχές, καθώς πολλές υποδομές της άμυνας βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης. Παράλληλα, οι στρατιωτικές υπηρεσίες έχουν ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.

Το τελευταίο διάστημα φέρεται να αποστέλλει ηλεκτρονικά αυτά τα διαβαθμισμένα δεδομένα σε φορείς στην Κίνα.