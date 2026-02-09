Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ ήταν «εμμονικός με το σεξ» και είχε μια ερωμένη που του εξασφάλιζε επίσης συζύγους υψηλόβαθμων αξιωματούχων για να κοιμηθεί μαζί τους πριν διατάξει τη δολοφονία της». Ο πρώην πρόεδρος Άσαντ λέγεται ότι είχε εμμονή με το σεξ και είχε μια ερωμένη που του «σύστηνε» συζύγους υψηλόβαθμων αξιωματούχων του.

Πίσω από τα τείχη του παλατιού στη Δαμασκό, το πορτρέτο του πρώην Σύριου προέδρου χαρακτηρίζαν, σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, η ματαιοδοξία, οι σεξουαλικές ίντριγκες και τα παιχνίδια στο smartphone, και όχι οι προσπάθειές του να σώσει το καθεστώς του. Λέγεται ακόμα ότι απέκλεισε από το επιτελείο του έμπειρους αξιωματούχους από την εποχή του πατέρα του, αντικαθιστώντας τους με νεότερους έμπιστους ανθρώπους του, που όμως δεν είχαν τις απαιτούμενες ικανότητες. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Λούνα αλ-Σιμπλ, πρώην δημοσιογράφος του Al Jazeera, που έγινε μία από τις στενότερες συμβούλους του και, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, έγινε και η ερωμένη του.

Η Σιμπλ λέγεται ότι «εξασφάλιζε» άλλες γυναίκες για τον Άσαντ, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων ανώτερων Σύριων αξιωματικών, ενώ παράλληλα συνέδραμε και στη διαμόρφωση μιας απομονωμένης, αυλικής κουλτούρας γύρω από τον Άσαντ, που αποξένωνε τους απλούς Σύριους. Στη συνέχεια ήρθε ο μυστηριώδης θάνατός της. Τον Ιούλιο του 2024, βρέθηκε νεκρή στην BMW της σε έναν αυτοκινητόδρομο έξω από τη Δαμασκό. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, αλλά οι λεπτομέρειες ήταν περίεργες – ενώ το αυτοκίνητο είχε υποστεί ελάχιστες ζημιές, το κρανίο της είχε θρυμματιστεί. Φήμες που κυκλοφόρησαν έλεγαν ότι το Ιράν διέταξε τη δολοφονία της με την υποψία ότι διέρρεε πληροφορίες στο Ισραήλ. Άλλοι κυκλοφόρησαν ένα πιο σκοτεινό σενάριο, ότι ο ίδιος ο Άσαντ διέταξε τον θάνατό της όταν εκείνη άρχισε να παρέχει πληροφορίες στη Ρωσία και να «εδραιώνει τη θέση της» σε μια στιγμή που η δική του επιρροή και εξουσία μειωνόταν.

Η πρώην δημοσιογράφος του Al Jazeera Λούνα αλ-Σιμπλ

Η αλήθεια παραμένει θολή, θαμμένη στον αδιαφανή κόσμο των συριακών και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Δεκάδες πρώην αυλικοί και αξιωματικοί έχουν επίσης περιγράψει τον Άσαντ ως εμμονικό με τα βιντεοπαιχνίδια, ιδιαίτερα τα Candy Crush, ενώ λένε ότι περνούσε ώρες παίζοντας ακόμα και την περίοδο που η χώρα κατέρρεε γύρω του. Σύμφωνα με έναν πρώην πράκτορα της Χεζμπολάχ, ο Άσαντ περνούσε ώρες κολλημένος στο τηλέφωνό του, παίζοντας παιχνίδια αντί να διαχειρίζεται τις κλιμακούμενες στρατιωτικές και πολιτικές κρίσεις. Την ώρα που η Συρία συνταράσσονταν μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ο Άσαντ παρέμενε σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός – ακόμη και όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις σε όλη τη Συρία και τον Λίβανο, σκοτώνοντας βασικούς συμμάχους, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα. Σύμφωνα με τον Λιβανέζο πολιτικό Γουιάμ Ουαχάμπ, η σιωπή του Άσαντ τροφοδότησε υποψίες στην Τεχεράνη ότι παρείχε κρυφά πληροφορίες στο Ισραήλ, εμβαθύνοντας τα ρήγματα εντός του λεγόμενου «Άξονα Αντίστασης».

Όταν οι αντάρτες άρχισαν να προελαύνουν προς το Χαλέπι στις 27 Νοεμβρίου, ο Άσαντ βρισκόταν στη Ρωσία, όπου ο γιος του είχε προγραμματίσει να παρουσιάσει τη διδακτορική του διατριβή. Καθώς η άμυνα του Χαλεπίου κατέρρεε, ο Άσαντ παρέμενε στη Μόσχα, προς έκπληξη των διοικητών του στην πατρίδα. Φαινόταν να ελπίζει ότι ο Πούτιν θα τον έσωζε, αλλά όταν ο Ρώσος πρόεδρος τον συνάντησε, ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία δεν μπορούσε να πολεμήσει για τη Συρία. Όταν ο Άσαντ τελικά αποβιβάστηκε στη Δαμασκό, το Χαλέπι είχε ήδη πέσει. Η ατμόσφαιρα μέσα στο παλάτι έμοιαζε να βουλιάζει στην παρακμή και την άρνηση της πραγματικότητας.

Ακόμα και όταν υπουργοί Εξωτερικών τηλεφωνούσαν με προτάσεις για τη σταθεροποίηση της διακυβέρνησής του, ο Άσαντ αρνήθηκε να απαντήσει, και δυσανασχετούσε, κατσούφιαζε στην ουσία, με τις υποδείξεις ότι ίσως πρέπει να συμβιβαστεί ή να μοιραστεί την εξουσία. Αλλά την ώρα που οι αντάρτες προχωρούσαν στη Δαμασκό στις 7 Δεκεμβρίου, ο Άσαντ εξακολουθούσε να διατηρεί την αυτοπεποίθηση του ακέραια. Σύμφωνα με όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό του καθεστώτος, καθησύχαζε τους βοηθούς του ότι η νίκη ήταν επικείμενη. Το ίδιο βράδυ, μια επίσημη δήλωση ισχυριζόταν ότι βρισκόταν στο παλάτι εκτελώντας τα «συνταγματικά του καθήκοντα». Στην πραγματικότητα, ο Σύριος πρόεδρος είχε ήδη φύγει.

Υπό την κάλυψη της νύχτας, ο Άσαντ επιβιβάστηκε σε ένα ρωσικό τζετ και έφυγε από τη χώρα, χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Atlantic, ο Άσαντ είχε βγει από τα ιδιωτικά του καταλύματα μέσα στη νύχτα και είπε στον μακροχρόνιο οδηγό του ότι θα χρειαζόταν ένα βαν. Έδωσε εντολή στο προσωπικό να μαζέψει γρήγορα τα πράγματά του, καθώς μια ομάδα Ρώσων περίμενε έξω από την κατοικία του. Με την εντύπωση ότι θα έφευγε από την εμπόλεμη Συρία μαζί με τον εργοδότη του, ο οδηγός του φέρεται να ρώτησε τον Άσαντ αν θα τους άφηνε πραγματικά πίσω. Στο προσωπικό διεμήνυσαν ότι δεν υπήρχε χώρος στα οχήματα για να τους πάρει μαζί του. Κοιτάζοντας πίσω προς τον οδηγό του, ο Άσαντ τον ρώτησε: «Εσύ; Δεν θα πολεμήσεις;».

Ο εξόριστος πρόεδρος έφυγε μέσα στη νύχτα, εγκαταλείποντας τους μακροχρόνιους συμμάχους και υπαλλήλους του, προσδοκώντας ότι θα έδιναν τη ζωή τους στο όνομα της πίστης τους σε αυτόν. Μερικοί από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Άσαντ συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί μόνο όταν ξέσπασαν πανηγυρικοί πυροβολισμοί σε όλη την πρωτεύουσα και οι πολιτοφυλακές εμφανίστηκαν το προσκήνιο. Η προδοσία του Άσαντ άφησε άναυδους ακόμη και τους σκληροτράχηλους υποστηρικτές του καθεστώτος. Η αφοσίωση μετατράπηκε σε οργή, με πρώην υποστηρικτές να ισχυρίζονται ξαφνικά ότι πάντα τον περιφρονούσαν. Ωστόσο, η κατάρρευση δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα γεωπολιτικής, όπως υποστήριξαν αρχικά πολλοί αναλυτές, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.