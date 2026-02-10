Μια διάρρηξη σε κατάστημα με εξαρτήματα και συσκευές συντήρησης πισινών στη Βάρη ξαφνιάζει για τον τρόπο με τον οποίο «μπούκαραν» οι ληστές, αλλά και για το απύθμενο θράσος που επέδειξαν. Το βίντεο ντοκουμέντο από την κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τα βήματα των διαρρηκτών.

Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Ευελπίδων. Η ώρα είναι 2:49 τα ξημερώματα. Στο βίντεο που εξασφάλισε η εκπομπή Live News φαίνεται ένα άσπρο αυτοκίνητο να περνάει μπροστά από ένα στενό στη Βάρη. Για ελάχιστα δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο σταματάει και αμέσως μετά αναπτύσσει πάλι ταχύτητα. Λίγα λεπτά μετά, η επιχείρηση της κ. Βαρδάκη θα γίνει γυαλιά-καρφιά. Το αυτοκίνητο σταματάει λίγα μέτρα μπροστά από τη βιτρίνα της επιχείρησης. Ο οδηγός βάζει όπισθεν ταχύτητα και ακουμπάει ελάχιστα τη βιτρίνα. Η δεύτερη φορά δεν θα είναι απλά προειδοποιητική.

Η βιτρίνα διαλύεται από τη σύγκρουση και δύο άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέρχονται στην επιχείρηση. Ο συναγερμός των καμερών ασφαλείας της κ. Βαρδάκη στέλνει σήμα στο κινητό της τηλέφωνο και η ίδια κατευθύνεται προς το κατάστημα. «Τρεις παρά δέκα ξυπνάω με τον συναγερμό του καταστήματος που χτυπάει στο κινητό μου. Ανοίγω την κάμερα, την εξωτερική του μαγαζιού, και βλέπω ότι το αυτοκίνητο έχει σπάσει την τζαμαρία. Δύο κουκουλοφόροι μεταφέρουν εμπόρευμα στο πορτ μπαγκάζ τους», λέει η ίδια.

Για κλάσματα δευτερολέπτου δεν έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τους θρασύτατους διαρρήκτες. Μόλις 180 δευτερόλεπτα έμειναν μέσα οι διαρρήκτες. Ούτε χρήματα άγγιξαν, ούτε ταμείο παραβίασαν. «Το περίεργο είναι ότι πήραν ένα πολύ εξειδικευμένο και ακριβό εμπόρευμα αξίας. Δεν είναι χρήσιμο για όλον τον κόσμο. Αφορούν ανθρώπους που έχουν πισίνες. Αντλίες, μοτέρ πισίνες και ρομποτικές σκούπες».

Η διάρρηξη έγινε για να αφαιρεθούν στην ουσία αντλίες και μοτέρ. Οι διαρρήκτες πήραν μόνο ό,τι μπορούσαν να μεταφέρουν, παραλείποντας τη σάουνα. Οι υλικές ζημιές αποκαταστάθηκαν, οι διαρρήκτες παραμένουν άφαντοι, αν και γνωστοί στις Αρχές, και πλέον στόχος φαίνεται πως δεν είναι μόνο τα κοσμηματοπωλεία και οι τράπεζες, αλλά ακόμα και οι επιχειρήσεις συντήρησης πισινών.

