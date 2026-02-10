Τα βέλη της στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο πέταξε η Φανή Παντελάκη στο νέο επεισόδιο του Survivor το οποίο ήρθε το βράδυ της Τρίτης (10/02). Μάλιστα, η παίκτρια έκανε και ιδιαίτερα έντονα σχόλια με αφορμή την υποψηφιότητα του Αλέξανδρου Κούρτοβικ.

«Αν ήμουν στους Αθηναίους, δεν θα τον ψήφιζα. Θα τον έκανα να ξεχνιέται και θα τον μπούσταρα. Όσο δεν πάει. Στο να βρει δύναμη να αντέξει γιατί αξίζει που είναι εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Φανή Παντελάκη.

Σχολιάζοντας την συμπεριφορά του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου, η παίκτρια του Survivor ανέφερε: «Η απέναντι ομάδα θα έπρεπε να ψηφίσει αυτόν που θα ψηφίσει και σήμερα, γιατί θα κερδίσουμε. Και αυτός ονομάζεται Δημήτρης. Γιατί είναι ένας πονηρός ανακατώστρας της κόκκινης ομάδας και δεν τον μπορώ καθόλου».