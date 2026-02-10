Τα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι καλά, καθώς ο τραυματισμός του Τζουντ Μπέλιγχαμ είναι πιο σοβαρός από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί και μπορεί να μείνει εκτός δράσης μέχρι και για δύο μήνες τελικά.

Ο Άγγλος άσος τραυματίστηκε στη νίκη επί της Ράγιο Βαγιεκάνο και οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για απουσία ενός μήνα λόγω θλάσης στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, τα πράγματα όμως είναι πιο σοβαρά, όπως αναφέρουν σε σχετικά ρεπορτάζ τα ισπανικά ΜΜΕ.

Το ιατρικό τιμ της Ρεάλ εξέτασε ξανά τον Μπέλιγχαμ και η κατάστασή του φαίνεται πως είναι πιο σοβαρή, με τις νέες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία που μπορεί να φτάσει και στους δύο μήνες, προκαλώντας έντονο πονοκέφαλο στον Άλβαρο Αρμπελόα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στη 2η θέση της La Liga, στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, ενώ στο Champions League θα αντιμετωπίσει τη Μπενφίκα στα play off για την πρόκριση στους «16».