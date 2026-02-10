Ο Τζέφρι Έπσταϊν άφησε πίσω του όχι μόνο ένα τεράστιο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και ένα μυστηριώδες σκηνικό θανάτου μέσα σε ένα κελί της Νέας Υόρκης, γεμάτο αντικρουόμενα στοιχεία και αναπάντητα ερωτήματα. Σύμφωνα με νέα έρευνα, από το κελί του βρέθηκαν φωτογραφίες με πολλαπλά σεντόνια, φάρμακα και ένα χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο ο καταδικασμένος χρηματιστής διαμαρτυρόταν για τις συνθήκες κράτησής του λίγο πριν βρεθεί νεκρός.

Το σημείωμα κάνει λόγο για ώρες κλεισμένος στο ντους, καμένο φαγητό και «γιγάντια έντομα» που έρπονταν πάνω στο χέρι του, περιγράφοντας μια ζοφερή καθημερινότητα στο Metropolitan Correctional Center, στο Μανχάταν. «Giant bugs crawling over my hands. No fun!!», φέρεται να έγραψε με μπλε στυλό, προσθέτοντας ακόμη ένα παράδοξο στοιχείο στο παζλ του θανάτου του. Την ίδια ώρα, οι φωτογραφίες από τον χώρο δείχνουν σεντόνια που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν ως αυτοσχέδια θηλιά, καθώς και εικόνες από τη σορό του, με εμφανή αποχρωματισμό στον λαιμό και στον κορμό.

Το σκοτεινό κελί του Έπσταϊν

Επισήμως, ο θάνατος του Έπσταϊν έχει καταγραφεί ως αυτοκτονία, όμως η υπόθεση έχει τροφοδοτήσει φημολογία και συνωμοσιολογικά σενάρια, καθώς ο κύκλος γνωριμιών του περιλάμβανε ισχυρά ονόματα, όπως οι Μπιλ Κλίντον, Ντόναλντ Τραμπ και πρίγκιπας Άντριου. Η έρευνα του CBS News και της εκπομπής 60 Minutes έφερε στο φως υλικό από τον χώρο κράτησης και τα ευρήματα της αυτοψίας, τα οποία για πολλούς δεν συνάδουν με μια «καθαρή» περίπτωση αυτοκτονίας. Ο 66χρονος βρέθηκε νεκρός τον Αύγουστο, λίγες ημέρες αφότου είχε βγει από καθεστώς επιτήρησης για αυτοκτονία, ενώ οι δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι που όφειλαν να τον ελέγχουν φέρεται να αποκοιμήθηκαν τη μοιραία νύχτα, κάτι που χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικά απίθανο» από ειδικούς.

Ο γνωστός ιατροδικαστής Μάικλ Μπάντεν, που προσλήφθηκε από τον αδελφό του Έπσταϊν, υποστηρίζει ότι η απουσία φωτογραφιών του σώματος μέσα στο κελί στερεί ένα κρίσιμο κομμάτι της έρευνας. Τονίζει ότι η ακριβής θέση της θηλιάς στον λαιμό, αλλά και ο τρόπος που «έκατσε» το αίμα στο σώμα μετά τον θάνατο, είναι στοιχεία που θα βοηθούσαν να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται πράγματι για αυτοκτονία ή για κάτι άλλο.

Ο θάνατος του Έπσταϊν ξαναφουντώνει τα σενάρια συνωμοσίας

Σε προηγούμενες παρεμβάσεις του, ο Μπάντεν έχει αφήσει σαφείς αιχμές ότι ο θάνατος του Έπσταϊν μοιάζει περισσότερο με ανθρωποκτονία παρά με αυτοκτονία. Εστιάζει στα σπασμένα οστά στον λαιμό του, τα οποία, όπως λέει, συνδέονται συχνότερα με στραγγαλισμό παρά με απαγχονισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ασκήθηκε «τεράστια πίεση». Παράλληλα, εκφράζει τον φόβο πως αν ο Έπσταϊν σκοτώθηκε επειδή «ήξερε πολλά» για ισχυρούς ανθρώπους, τότε και άλλα πρόσωπα που κατέχουν ευαίσθητες πληροφορίες μπορεί να κινδυνεύουν, σύμφωνα με όσα γράφει ο Independent.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις παραλείψεις στη φρούρηση, την άρση της ενισχυμένης επιτήρησης και το περιεχόμενο του σημειώματος, αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα γύρω από το αν η υπόθεση έκλεισε βιαστικά με την ετικέτα της αυτοκτονίας.

Ο ίδιος ο Μπάντεν θεωρεί ότι η επίσημη κρίση βγήκε «πρόωρα», πριν συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, αφήνοντας τον φάκελο «Έπσταϊν» ανοιχτό στην αμφισβήτηση της κοινής γνώμης.