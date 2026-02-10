Ο Ειρηνικός Ωκεανός είναι ο μεγαλύτερος ωκεανός στη Γη, αλλά επιστήμονες αναφέρουν ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και να καταστεί ο μπριτζμανίτης ως η μεγαλύτερη υδάτινη μάζα.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science στις 11 Δεκεμβρίου αποκαλύπτει ότι υπό ακραίες συνθήκες ο μπριτζμανίτης, το πρώτο και πιο άφθονο ορυκτό που κρυσταλλώθηκε, αποτελώντας περίπου το 60% του μανδύα της Γης, μπορεί να αποθηκεύσει πολύ περισσότερο νερό από ό,τι πιστευόταν. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει ότι η μεγαλύτερη υδάτινη μάζα της Γης δεν είναι ο Ειρηνικός, αλλά ένας «ωκεανός» που βρίσκεται θαμμένος 1.609,34 χλμ. κάτω από τα πόδια μας.

Ο μπριτζμανίτης σχηματίζεται σε συνθήκες έντονης θερμότητας και πίεσης, όπως στο εσωτερικό του πλανήτη. Στα βαθύτερα σημεία του μανδύα, που εκτείνεται σε βάθος 2.890 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια, οι θερμοκρασίες μπορεί να ξεπερνούν τους 4.000 °C και οι πιέσεις να φτάνουν τις 700.000 ατμόσφαιρες.

Έτσι πολύ πριν η επιφάνεια της Γης καλυφθεί κατά τα δύο τρίτα από ωκεανούς, πριν από περίπου 4,4 δισεκατομμύρια χρόνια – κατά την πρώιμη εποχή της Γης, γνωστή ως Καταρχαιοζωικός μεγααιώνας – ο μανδύας άρχισε να σχηματίζεται, καθώς ο ωκεανός μάγματος που κάλυπτε τον πλανήτη ψύχθηκε αργά και κρυσταλλώθηκε για να σχηματίσει στερεά ορυκτά, δημιουργώντας σταδιακά το παχύ στρώμα του μανδύα.

Ο μπριτζμανίτης, μπορεί να λειτούργησε σαν σφουγγάρι σε μικροσκοπικό επίπεδο και η ικανότητά του να συγκρατεί νερό καθόρισε άμεσα πόσο νερό μπορούσε να διατηρηθεί από το μάγμα.

Μοντελοποιώντας τη διαδικασία κρυστάλλωσης του «ωκεανού» μάγματος, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι, χάρη στην ισχυρή ικανότητα συγκράτησης νερού από τον μπριτζμανίτη, ο κάτω μανδύας έγινε η μεγαλύτερη δεξαμενή νερού μόλις ο «ωκεανός» μάγματος άρχισε να στερεοποιείται.

Καθώς ο «ωκεανός» μάγματος ψύχθηκε, μερικά μόρια νερού που είχαν διαλυθεί στο λιωμένο πέτρωμα εισχώρησαν στο νεοσχηματισμένο μπριτζμανίτη και κρύφτηκαν στην κρυσταλλική δομή του ορυκτού.

Με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με τους ερευνητές, η ανατάραξη των τεκτονικών πλακών και η ανοδική εκτόξευση μανδυακών πλουμίων (σχηματισμοί νέφους μικροσωματιδίων) συνέβαλαν στην ανακατανομή του νερού, φέρνοντας μεγάλο μέρος του στην επιφάνεια. Ωστόσο, μέρος αυτού του αρχέγονου νερού ενδέχεται να βρίσκεται ακόμα εκεί κάτω.

«Τα ευρήματα… προσθέτουν ένα ακόμα ζωτικό κομμάτι σε ένα περίπλοκο και πολύπλευρο παζλ», ανέφερε ο πετρολόγος Μάικλ Γουόλτερ του Carnegie Science στην Ουάσινγκτον, σε ένα συνοδευτικό σχόλιο στο περιοδικό Science.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το νερό ενσωματώθηκε σε αυτά τα αρχαιότερα ορυκτά παρέχει νέες ενδείξεις για τις πρώτες απαρχές του κύκλου του νερού στη Γη, το κλειδί για το πώς κατέστη κατοικήσιμος ο πλανήτης, προσέθεσε.